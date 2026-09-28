Đâm chồng tử vong, người phụ nữ lĩnh 5 năm tù

TAND khu vực 3, tỉnh Lào Cai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Hiền (trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) về các tội “Giết người”, theo khoản 2 Điều 123 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, VKSND tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Trần Thị Hiền ra trước TAND khu vực 3, tỉnh Lào Cai để xét xử về hai tội danh nêu trên; đồng thời ủy quyền cho VKSND khu vực 3 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Hai Kiểm sát viên là đồng chí Hoàng Anh Huấn, Kiểm sát viên trung cấp, Phòng 2 VKSND tỉnh Lào Cai và đồng chí Nguyễn Công Thi, Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, tối 5/12/2025, tại thôn Nghĩa Dũng, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai, do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Thị Hiền và anh Trần Quang H. xảy ra cãi vã, xô xát.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Sau khi bị anh H. dùng ống điếu bằng nứa đánh, Hiền lấy dao bầu tại quán bán thịt của gia đình rồi đâm một nhát vào vùng ngực anh H. Hậu quả, anh H. bị vết thương thấu ngực, tổn thương phổi và mạch máu, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hiền đến Công an xã Lâm Giang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, các Kiểm sát viên chủ động tham gia xét hỏi, kiểm tra, đánh giá công khai các tài liệu, chứng cứ; phân tích nguyên nhân, điều kiện phạm tội, tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên xét xử.

Viện kiểm sát xác định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Khi đề nghị hình phạt, Kiểm sát viên xem xét các tình tiết bị hại có hành vi trái pháp luật, bị cáo phạm tội trong trạng thái bị kích động về tinh thần, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú và được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Trên cơ sở hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Trần Thị Hiền phạm tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 5 năm tù.