Đâm chết em trai rồi lẩn trốn trong rừng sâu

Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi (Nghệ An) cho biết, đối tượng Vừ Bá Lỉa (SN 1988, trú bản Phù Khả) là nghi can đâm chết em trai vừa ra đầu thú sau 1 tháng lẩn trốn trong rừng.

Trước đó, Lỉa từ miền Nam trở về quê. Vào tối 21/8, trong lúc tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản, Lỉa nghe tin mình bị một số người chê bai, nói xấu. Bực tức, người này yêu cầu những người liên quan phải xin lỗi.

Khoảng 23h cùng ngày, thấy anh trai nổi nóng, anh Vừ Bá B. (SN 1990) đến can ngăn. Hai anh em sau đó xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát. Trong lúc giằng co, Lỉa vớ con dao đâm em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lỉa bỏ chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả để lẩn trốn. Nhận được tin báo, Công an xã Na Ngoi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, hai đồn biên phòng cùng các lực lượng tổ chức truy tìm Lỉa. Nhưng do khu vực này có địa hình rộng, núi rừng hiểm trở, trong khi thời tiết mưa kéo dài nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Công an lấy lời khai nghi phạm Vừ Bá Lỉa. Ảnh: Kim Long

Song song với việc tổ chức truy xét, lực lượng chức năng vận động gia đình tác động, thuyết phục Lỉa trở về trình diện, chấp hành pháp luật.

Sau một tháng lẩn trốn, ngày 21/9, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Lỉa khai trong thời gian trốn trong rừng đã ăn các loại quả rừng và uống nước suối để cầm cự.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.