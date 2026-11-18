Chau Phi sinh sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. Khoảng 13h ngày 8/11, Chau Phi nhậu tại nhà của Chau Chha Ni (SN 1992, là chú họ bên vợ của Phi). Trong lúc nhậu, hai vợ chồng Ni xảy ra mâu thuẫn thì được Phi can ngăn. Hai chú cháu tiếp tục nhậu một lúc nữa rồi Phi đi về nhà.

Chau Phi khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan Công an.

Đến 16h30 cùng ngày, Ni điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây dao quéo tìm đến nhà của Phi.

Nghe thấy Ni lớn tiếng trước nhà, Phi lấy một con dao gọt trái cây trong bếp đi ra gặp Ni để nói chuyện. Thấy Phi đi ra, Ni yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi. Phi không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Phi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Ni rồi kêu người thân đưa Ni đi cấp cứu. Đến khoảng 23h cùng ngày, Ni tử vong tại Bệnh viện đa khoa An Giang.

Phi đến Công an xã Ô Lâm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.