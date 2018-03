Đâm chết bạn, người đàn ông ngồi thẫn thờ tại hiện trường

Hơn 11h trưa nay (29/3), Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM (thuộc phường Đông Hòa) để điều tra.

Công an thị xã Dĩ An phong tỏa hiện trường vụ án mạng tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Sơn (47 tuổi, quê Bình Dương) và ông Hoàng (45 tuổi, sống lang thang) gặp nhau ở ngã ba 621 (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An), do có mâu thuẫn từ trước nên 2 người này tiếp tục cãi nhau.

Ít phút sau đó, ông Hoàng bất ngờ đi về phía chợ, mua sẵn một con dao và giấu trong người.

Trở lại gặp ông Sơn, cả 2 chưa hết bức xúc, tiếp tục lao vào đánh nhau. Lúc này, ông Hoàng rút dao đâm vào ngực ông Sơn.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó. Đối tượng gây án không bỏ trốn mà ngồi thẫn thờ ngay tại hiện trường.

Người đàn ông đâm chết bạn nhậu, ngồi thẫn thờ tại hiện trường.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an TX Dĩ An đã lấy lời khai các nhân chứng, thu thập chứng cứ tại hiện trường. Ông Hoàng đã bị Công an tạm giữ để điều tra, xử lý.

Theo một số người sống trong khu vực, được biết, ông Hoàng và Sơn vốn là bạn, thường xuyên nhậu với nhau.

Nguyễn Tuấn