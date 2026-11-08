Đám cháy quán karaoke ở phường Bình Phước đã được khống chế

Tính đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Đào Đình Chí (bên trái) trực tiếp chỉ đạo xử lý đám cháy tại hiện trường. Ảnh: Quang Minh

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, quán karaoke N.H vẫn đang hoạt động. Trong đó, tại phòng 306, khi có từ 3-5 khách đang sử dụng dịch vụ thì bất ngờ xuất hiện tia lửa phía trên trần phòng. Phát hiện sự việc, các khách hàng nhanh chóng chạy ra ngoài tri hô. Những khách đang thanh toán tại quầy và nhân viên quán cũng khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lúc này, các nhân viên quán đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng, buộc mọi người phải sơ tán và di chuyển tài sản ra xa khu vực cháy.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Ảnh: Quang Minh

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo phường Bình Phước chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự phường nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cùng các lực lượng liên quan đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, 7 xe chữa cháy, 2 xe bồn, 1 xe thang và 2 xe cuốc tham gia dập lửa. Trong đó, có 2 xe chữa cháy của Kho K882 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) và 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân sự phường, Trung đội Dân quân thường trực.

Các lực lượng cùng khẩn trương phối hợp triển khai phương án tiếp cận, kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng an ninh cơ sở tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để người dân vào khu vực chữa cháy. Ảnh: Quang Minh

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cháy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Đào Đình Chí cho biết: Đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Diện tích cháy ước khoảng 200m². Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản tại quán chưa được thống kê. Một số nhà dân lân cận cũng bị ảnh hưởng do sự cố điện, khiến một số thiết bị như tủ lạnh, máy tính bị hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh nguyên nhân vụ cháy.