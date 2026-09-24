Đám cháy nhà xưởng xã Sơn Đồng không có thiệt hại về người

Công an thành phố huy động tổng lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Diệu Phú

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an thành phố đã khẩn trương điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2, 15, 16, 17, 23, 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Lãnh đạo xã Sơn Đồng cũng nhanh chóng có mặt cùng lực lượng chữa cháy huy động máy xúc, bảo đảm nguồn nước để triển khai nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Sơn Đồng có mặt kịp thời. Ảnh: Diệu Phú

Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy.

Các phương tiện máy móc được huy động tối đa. Ảnh: Diệu Phú

Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 0 giờ 30 phút ngày 24-9 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ảnh: Diệu Phú

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.