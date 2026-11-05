Đám cháy lớn tại Trường THCS Kim Liên

Thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát ở khu vực phòng học của Trường THCS Kim Liên ở số 1 Hoàng Tích Trí, Hà Nội.

Phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện và lực lượng để khống chế đám cháy.

Hiện trường đám cháy

Lực lượng chức năng điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.