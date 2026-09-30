Đạm Cà Mau mở chiến dịch bảo dưỡng tổng thể, tối ưu hóa hiệu suất

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty sát sao chỉ đạo và giám sát tiến độ BDTT 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/LT

Được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ một năm trước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVCFC - Đạm Cà Mau), chiến dịch BDTT 2026 huy động nguồn lực tổng lực với khoảng 2.062 nhân sự tham gia trực tiếp, bao gồm đội ngũ kỹ sư, công nhân của PVCFC và sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị uy tín trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) như PVFCCo, BSR, PTSC-POS...

Và hơn 3.200 hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp được triển khai tính đến từng giờ sẽ từ việc phát huy nội lực và kinh nghiệm vận hành từ các đơn vị trong ngành giúp Đạm Cà Mau tối ưu hóa năng lực kỹ thuật, xử lý hiệu quả các hạng mục phức tạp.

Dù thời tiết bất lợi, mặt bằng thi công ẩm ướt, nhịp độ tại công trường Nhà máy Đạm Cà Mau vẫn được duy trì liên tục và an toàn nhờ sự chủ động trong khâu tổ chức.

Các hạng mục chịu ảnh hưởng trực tiếp được điều chỉnh linh hoạt phương án thi công, trong khi các phần việc đủ điều kiện vẫn triển khai bình thường để chuỗi công việc không bị đứt đoạn.

Hạng mục trọng điểm trên đường găng: Tiêu biểu là việc thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502 đòi hỏi phương án kỹ thuật phức tạp, công tác hàn và cẩu kéo sử dụng cần cẩu chuyên dụng tải trọng lớn (800 tấn) để đưa thiết bị mới vào vị trí an toàn.

Hạng mục thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502 với yêu cầu phải huy động cần cẩu 800 tấn - Ảnh: chinhphu.vn/LT

Nhiều công việc đặc thù trong không gian hạn chế (như tại các bình tách yêu cầu xử lý nhiệt) được kiểm soát nghiêm ngặt từng thao tác, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc: nhanh nhưng không bỏ qua bước an toàn.

Đảm bảo thành công của chiến dịch là sự hiện diện thường xuyên và chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc PVCFC (dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Văn Tiến Thanh cùng các lãnh đạo nhà máy như ông Nguyễn Đắc Tuyên, Phó Giám đốc Chi nhánh PVCFC - Nhà máy Đạm Cà Mau).

Việc trực tiếp xuống hiện trường, nắm bắt nhanh các phát sinh và động viên kịp thời lực lượng thi công đã giúp tháo gỡ nhanh chóng các điểm nghẽn, củng cố tinh thần cho hàng nghìn kỹ sư, công nhân bám trụ ngày đêm.

Chiến dịch BDTT 2026 không chỉ là đợt kiểm tra định kỳ thiết bị, mà còn khẳng định năng lực kỹ thuật vững vàng, sự chủ động và tinh thần kỷ luật cao của tập thể người lao động Phân bón Cà Mau trên hành trình vươn xa, đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả dài lâu.