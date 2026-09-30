Đạm Cà Mau: Chạy đua từng giờ trên công trường bảo dưỡng

Hơn 3.200 hạng mục được triển khai trong khoảng thời gian được tính đến từng giờ. Mưa khiến điều kiện thi công thay đổi, nhưng không làm công trường ngừng lại. Các lực lượng vẫn bám hiện trường, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi, tổ chức công việc phù hợp để bảo đảm tiến độ chung của chiến dịch bảo dưỡng tổng thể (BDTT) 2026.

Mưa không làm gián đoạn công trường

Mưa nhiều ngày, từng tốp kỹ sư, công nhân trong trang phục bảo hộ vẫn nối nhau vào công trường với quần áo bảo hộ, thiết bị và phương tiện được kiểm tra cẩn thận trước khi triển khai công việc.

Với một chiến dịch bảo dưỡng tổng thể, thời tiết là yếu tố phải được tính đến trong từng phương án thi công. Mặt bằng ướt, việc di chuyển khó khăn hơn; những công việc nâng hạ, hàn cắt và làm việc ngoài trời đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Những hạng mục chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết được điều chỉnh về thời điểm hoặc phương án thi công, trong khi các công việc đủ điều kiện vẫn được duy trì.

Mưa gió kéo dài không làm gián đoạn công trường BDTT của nhà máy Đạm Cà Mau. Ảnh: PVCFC

Các lực lượng phối hợp liên tục để tận dụng từng khoảng thời gian thuận lợi, bảo đảm chuỗi công việc không bị đứt đoạn. Có những thời điểm mưa lớn, một số phần việc phải tạm điều chỉnh để bảo đảm an toàn; nhưng khi điều kiện cho phép, công việc lại tiếp tục. Chính sự chủ động trong tổ chức thi công giúp nhịp công trường được duy trì ngay cả trong những ngày thời tiết không thuận lợi.

Phó Giám đốc Chi nhánh PVCFC - Nhà máy Đạm Cà Mau Nguyễn Đắc Tuyên gọi BDTT 2026 là một “chiến dịch”, thay vì chỉ là một kỳ bảo dưỡng định kỳ. Theo ông, chiến dịch đã được chuẩn bị và lên kế hoạch từ một năm trước, huy động hàng nghìn con người cùng phương tiện, máy móc, thiết bị để thực hiện hơn 3.200 hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

Ông Nguyễn Đắc Tuyên (áo xanh) giới thiệu các hạng mục bảo dưỡng tại Nhà máy Đạm Cà Mau. Ảnh: PVCFC

Khoảng 2.062 nhân sự từ PVCFC và các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), chuyên gia, nhà thầu được huy động cho chiến dịch. Trong đó, PVCFC ưu tiên phát huy năng lực của các đơn vị trong ngành đã có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp năng lượng, như Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (PTSC-POS) và các đơn vị liên quan.

Việc huy động nguồn lực nội ngành không chỉ nhằm bổ sung nhân lực cho một chiến dịch có khối lượng công việc lớn. Quan trọng hơn, đó là sự chia sẻ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và nguồn lực giữa các đơn vị trong Petrovietnam.

Sự am hiểu về thiết bị, quy trình công nghệ, yêu cầu an toàn và môi trường làm việc giúp các lực lượng nhanh chóng phối hợp khi bước vào công trường. Từ những hạng mục lớn đòi hỏi thiết bị nâng hạ chuyên dụng đến những công việc tháo lắp, kiểm tra diễn ra trong không gian hạn chế, mỗi lực lượng đều góp một phần vào tiến độ chung của chiến dịch.

Với PVCFC, mỗi chiến dịch BDTT vì thế không chỉ là công việc của riêng Nhà máy, mà còn là dịp phát huy năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực chung của các đơn vị trong Petrovietnam.

Sự sát sao và động viên tinh thần từ những người đứng đầu

Trên công trường bảo dưỡng, hàng nghìn hạng mục được triển khai đồng thời, trong khi thời tiết liên tục thay đổi. Mọi phát sinh nếu không được nắm bắt và xử lý kịp thời đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Vì vậy, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVCFC trở thành một phần quan trọng trong việc giữ nhịp chiến dịch.

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty sát sao chỉ đạo và giám sát tiến độ BDTT 2026. Ảnh: PVCFC

Từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo PVCFC thường xuyên có mặt tại công trường để trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra tiến độ và trao đổi với các bộ phận chuyên môn, nhà thầu. Tại từng khu vực, những vướng mắc trong quá trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa thiết bị được cập nhật và xử lý nhanh, nhất là với các hạng mục có nguy cơ tác động đến đường găng. Các yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ được nhắc lại liên tục, xuyên suốt từ khu vực điều hành đến từng vị trí thi công.

Sự hiện diện ấy không chỉ để kiểm tra công việc. Giữa những ngày mưa và cường độ thi công cao, những lời hỏi thăm, động viên trực tiếp từ lãnh đạo cũng trở thành nguồn khích lệ đối với kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường. Một cuộc trao đổi ngắn, một cái bắt tay hay lời nhắc “an toàn trước hết” là sự ghi nhận đối với những người đang trực tiếp góp sức cho chiến dịch.

Để bảo dưỡng đạt yêu cầu an toàn tuyệt đối, chất lượng và hiệu suất cao, chỉ đạo phải đi cùng sự đồng hành. Khi lãnh đạo trực tiếp xuống công trường, lắng nghe người lao động và cùng các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, khoảng cách giữa quyết định và thực tế được rút ngắn. Trong những ngày mưa, chính sự sát sao và động viên ấy góp phần giữ cho công trường không chỉ đúng tiến độ, mà còn vững tinh thần.

Đường găng được tính bằng từng giờ

Hơn 3.200 hạng mục không thể được nhìn như những phần việc riêng lẻ. Mỗi công việc đều nằm trong một chuỗi, trong đó có những hạng mục trên đường găng, nếu chậm có thể ảnh hưởng đến nhiều công việc phía sau.

Một trong những hạng mục như vậy là thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502. Công việc đòi hỏi phương án kỹ thuật chặt chẽ, công tác hàn và cẩu kéo phức tạp, đồng thời phải huy động cần cẩu 800 tấn để đưa thiết bị cũ ra ngoài và đưa thiết bị mới vào vị trí.

Hạng mục thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502 với yêu cầu phải huy động cần cẩu 800 tấn. Ảnh: PVCFC

Chỉ huy trưởng công trường thuộc PTSC-POS, đơn vị thực hiện gói thay thế E04502 Nguyễn Văn Toàn cho biết đây là thiết bị quan trọng vì nằm trên đường găng của chiến dịch. Phương án thi công, cẩu kéo, hàn và lắp đặt đã được tính toán kỹ để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Mưa lớn tại Cà Mau khiến mặt bằng và việc tổ chức thi công gặp thêm nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công việc vẫn được duy trì theo kế hoạch. Những phần việc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết được điều chỉnh, trong khi các công việc đủ điều kiện vẫn triển khai bình thường.

Sự phối hợp giữa Nhà máy và nhà thầu vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lịch sử vận hành thiết bị do Nhà máy cung cấp giúp nhà thầu đánh giá các rủi ro có thể phát sinh, chủ động xây dựng phương án và xử lý nhanh những tình huống trên hiện trường.

Với những người trực tiếp thi công, mỗi công việc hoàn thành không chỉ là thêm một hạng mục được đánh dấu trên bảng tiến độ, mà còn là một mắt xích được nối lại trong cả chuỗi công việc.

Nơi công việc càng gấp, thao tác càng phải chính xác

Tại một số hạng mục bình tách, người lao động phải làm việc trong điều kiện không gian chật hẹp để thay thế các cấu kiện bên trong. Công việc còn có yêu cầu về xử lý nhiệt, đòi hỏi các lực lượng thi công tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và an toàn. Ở những khu vực như vậy, sự hối hả của công trường không thể biểu hiện bằng tốc độ thao tác. Càng gấp về tiến độ, từng bước càng phải được kiểm soát.

Người làm việc bên trong phải biết chính xác nhiệm vụ. Người giám sát bên ngoài phải nắm được tình trạng công việc. Điều kiện an toàn được kiểm tra liên tục. Mỗi công đoạn hoàn thành phải tạo điều kiện để công đoạn tiếp theo được triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVCFC Văn Tiến Thanh tặng quà cho các nhà thầu. Ảnh: PVCFC

Đó cũng là nguyên tắc xuyên suốt của BDTT 2026: nhanh nhưng không được phép bỏ qua một bước an toàn.

Đối với một chiến dịch có hàng nghìn người cùng tham gia, điều khó nhất không chỉ là có đủ nhân lực mà là làm sao để mọi người cùng làm đúng việc, đúng thời điểm, đúng khu vực và trong đúng điều kiện an toàn.

Vì thế, “nhanh” trên công trường không có nghĩa là làm vội. Nhanh là chuẩn bị kỹ hơn, là phối hợp tốt hơn, nhanh là phát hiện sớm điểm nghẽn để xử lý trước khi ảnh hưởng đến đường găng.