Đạm Cà Mau biến động nhân sự cấp cao ngay trước ĐHCĐ bất thường

Công ty CP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) vừa ghi nhận thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Theo Quyết định số 2300/QĐ-PVCFC ngày 17/09/2026, HĐQT quyết định ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để chuyển sang công tác khác.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng thôi kiêm nhiệm chức Giám đốc, người đứng đầu Chi nhánh Đạm Cà Mau - Thương mại & Dịch vụ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/09/2026 và sau khi rời các vị trí trên, ông Tuấn Anh không còn là người nội bộ của Đạm Cà Mau.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1976, có trình độ Thạc sĩ Thương mại, Cử nhân Kế toán và Quản trị Kinh doanh. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau từ tháng 06/2017, qua đó có hơn 9 năm đảm nhiệm vị trí này trước khi chuyển công tác.

Ông Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Đạm Cà Mau

Thay đổi nhân sự diễn ra ngay trước thời điểm Đạm Cà Mau tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra trực tuyến ngày 23/09/2026, tức chưa đầy một tuần sau khi quyết định liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Anh có hiệu lực.

Theo tài liệu đại hội, cổ đông dự kiến xem xét kế hoạch phát triển của Đạm Cà Mau đến năm 2050, kế hoạch bổ sung nguồn khí nguyên liệu và bầu thành viên HĐQT mới. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình ĐHCĐ bất thường lần này.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2026, Đạm Cà Mau đạt doanh thu thuần 12.312,1 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 3.347,2 tỷ đồng, tăng 57,5%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 2.064,9 tỷ đồng, tăng 53,9%.

Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp báo lãi 1.855,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn đáng kể so với mức tăng doanh thu.

Song song với đà tăng của kết quả kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đi lên mạnh. Riêng quý II/2026, khoản chi này đạt 451,7 tỷ đồng, tăng 97% so với 229,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, chi phí quản lý đạt 630,2 tỷ đồng, tăng 57%.

Trong cơ cấu chi phí, chi phí nhân viên quản lý tăng từ 129 tỷ đồng lên 215,3 tỷ đồng, tương đương tăng 66,9%. Chi phí khấu hao tăng từ 18,3 tỷ đồng lên 20,8 tỷ đồng, còn các chi phí quản lý khác tăng từ 72,2 tỷ đồng lên 90,8 tỷ đồng.

Khoản trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ghi nhận mức biến động đáng kể, từ 95,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 249,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tương ứng tăng 161,6%. Ngược lại, chi phí dịch vụ mua ngoài giảm từ 86,5 tỷ đồng xuống 53,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy thu nhập của nhóm lãnh đạo Đạm Cà Mau tăng mạnh. Tổng thu nhập trước thuế của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm đạt 42,5 tỷ đồng, tăng gần 280% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ông Vũ Tiến Thanh, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/04/2026, ghi nhận thu nhập gần 4,2 tỷ đồng, so với hơn 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trước khi giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Thanh là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau.

Ông Trần Ngọc Nguyên, người được miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngày 22/04/2026, nhận hơn 3,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm, so với hơn 1,2 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, người vừa thôi chức Phó Tổng Giám đốc, có thu nhập hơn 3,3 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức 985,5 triệu đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên 21/09/2026, cổ phiếu DCM tăng 1,97% lên 33.700 đồng/cổ phiếu, với hơn 3,1 triệu đơn vị được khớp lệnh. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của Đạm Cà Mau đạt hơn 17.840 tỷ đồng.