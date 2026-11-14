Đảm bảo ý nghĩa, tạo điểm nhấn chương trình Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo tiến độ các phần việc chuẩn bị như xây dựng kịch bản tổng thể, kịch bản dẫn chương trình, thiết kế sân khấu, các báo cáo chuyên đề, nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh và phóng sự về truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của ngành giáo dục tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Thanh Vũ báo cáo công tác chuẩn bị chương trình họp mặt và các nội dung trình chiếu.

Đặc biệt, chương trình họp mặt có nội dung tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp, tâm huyết và nỗ lực của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Điểm nhấn nữa của chương trình là công bố hoàn thành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh và đầu tư hệ thống nước uống sạch tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ học sinh, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Bên cạnh đó, chương trình cũng thông tin về việc khởi công công trình xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến, hoàn thiện kịch bản dẫn chương trình, thiết kế sân khấu và các nội dung phục vụ buổi lễ, bảo đảm trang trọng, phù hợp ý nghĩa ngày kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tránh tình trạng bị động trong quá trình tổ chức. Chương trình lễ kỷ niệm cần được xây dựng theo hướng gọn nhẹ nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, tạo điểm nhấn và thể hiện sự quan tâm, trân trọng của tỉnh đối với đội ngũ nhà giáo.

Qua đó, tạo không khí phấn khởi, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà./.