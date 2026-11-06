Đảm bảo về số lượng và chất lượng công dân nhập ngũ

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ, phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân cả về số lượng và chất lượng. Đây là chỉ tiêu pháp lệnh, phải được thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường quyết liệt triển khai các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến để tháo gỡ. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, bảo đảm tốt công tác khám sức khỏe cho công dân. Các địa phương tổ chức Hội trại tòng quân bảo đảm trang trọng, sôi nổi, tạo khí thế để thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Lễ giao nhận quân phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, nhanh gọn, đúng quy trình.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2027, thành phố được giao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các cấp đã tham mưu quán triệt triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật định. Cơ quan quân sự làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức nắm, rà soát, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ và nguồn công dân đủ 17 tuổi trong năm.

Các xã, phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm 100% công dân nam đủ 17 tuổi trong năm được đăng ký. Qua sơ tuyển, tỷ lệ công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe đạt 58,65%; tỷ lệ không đủ điều kiện là 41,35%. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Y tế và các bệnh viện đa khoa khu vực khảo sát, thống nhất 20 địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thời gian khám dự kiến từ ngày 11/11 đến 18/12/2026.