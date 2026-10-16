Đảm bảo vận hành thông suốt quản lý địa chất, khoáng sản

Chiều 16/10, tại TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương) do ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Công Thương 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi nhằm nắm bắt tình hình triển khai, trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Bình Trọng làm việc với Sở Công Thương 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính vận hành thông suốt

Tại buổi làm việc, ông Đặng Quốc Tiến, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Địa chất và Khoáng sản miền Trung, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã thông tin tình hình chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản theo Nghị quyết số 66.25/2025/NQ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ đối với xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất khoáng sản (gọi tắt là Nghị quyết 66.25) tại 4 tỉnh, thành phố.

Theo đó, 4 địa phương đã ban hành văn bản chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương; hoàn thành bàn giao, tổ chức, biên chế trong khoảng từ ngày 14/9 - 22/9/2026. Các địa phương cũng đã công bố hoặc trình công bố 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương. Khoảng 104 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận nguyên trạng được tiếp tục giải quyết, phần lớn đúng hạn, không phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân phải nộp lại hồ sơ, hoạt động tại các địa phương cơ bản được duy trì liên tục, thông suốt.

Ông Đặng Quốc Tiến, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Địa chất và Khoáng sản miền Trung phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương 4 tỉnh, thành phố đều khẳng định ngành Công Thương các địa phương đã chủ động, trách nhiệm đảm bảo công tác quản lý liên quan đến địa chất, khoáng sản được chuyển giao vận hành thông suốt. Đồng thời, nêu nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến 6 nhóm nội dung: Về hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ chuyển tiếp; thủ tục về thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản; việc bàn giao hồ sơ lưu trữ, cơ sở dữ liệu; về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí; thể chế, chính sách, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khu công nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt và các vụ đang thực hiện.

Ông Huỳnh Minh Chương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở Công Thương đã thực hiện tiếp nhận bàn giao toàn bộ các nội dung liên quan đến địa chất khoáng sản ngay trong ngày 15/9/2026. “Từ ngày 15/9 đến nay, bộ máy đã đi vào hoạt động luôn, đảm bảo không để gián đoạn và đến thời điểm hiện nay, việc vận hành lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc Sở Công Thương đã có bản ổn định”, ông Chương thông tin.

Ông Huỳnh Minh Chương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi, hiện lĩnh vực địa chất, khoáng sản tại địa phương nhiều đầu việc, nhưng bộ máy nhân sự hiện còn mỏng, thiếu nhân lực chuyên môn. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị cần bổ sung thêm biên chế để đảm bảo nhân sự giải quyết các thủ tục hành chính về địa chất, khoáng sản. Bên cạnh đó, hiện nay công tác bàn giao về các hồ sơ với Sở Xây dựng vẫn còn những vướng mắc nhất định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết hiện còn những vướng mắc trong việc đồng bộ dữ liệu và chuyển giao nhân sự về địa chất, khoáng sản. Trước khối lượng công việc lớn, Sở Công Thương đã đề nghị UBND TP. Đà Nẵng cho phép ký hợp đồng lao động theo Nghị định 173 để đảm bảo nhân sự làm việc.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cũng khẳng định, mặc dù còn những khó khăn, các hoạt động vận hành sau khi chuyển giao vẫn ổn định, đảm bảo thông suốt.

Ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phát biểu tại chương trình

Quyết liệt, không để ách tắc sau khi chuyển giao

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Sở Công Thương các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66.25 kịp thời, đúng lộ trình, việc chuyển giao nguyên trạng giúp bộ máy đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời đề nghị các Sở tiếp tục phát huy, không để ách tắc sau khi chuyển giao, đảm bảo hoạt động quản lý liên tục, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các Sở Công Thương và tổng hợp để báo cáo đầy đủ đến lãnh đạo Bộ Công Thương để tiếp tục kiến nghị đến cấp có thẩm quyền giải quyết, lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản cũng mong muốn các Sở Công Thương sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ về địa chất và khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với Chi cục trưởng Chi cục Địa chất và Khoáng sản miền Trung, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để thực hiện rà soát số liệu, hồ sơ cũng như số hóa dữ liệu về địa chất, khoáng sản địa phương.

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Bình Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc

Kiến nghị đến Sở Công Thương các địa phương, lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị các Sở giải quyết hồ sơ chuyển tiếp theo Điều 4 Nghị quyết 66.25 và công văn số 488/ĐCKS-PCKT; cử cán bộ đầu mối đúng thời hạn; hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến.

Bên cạnh đó, hoàn thành bàn giao hồ sơ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng; hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Thông tư số 50/2026/TT-BCT; tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở; hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao; chuẩn bị thực hiện thẩm quyền mới theo Luật số 21/2026/QH16 từ ngày 01/1/2027.

Đặc biệt, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cân đối nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình trọng điểm, lập danh mục nhu cầu đến năm 2027, vận dụng các cơ chế hiện hành. Trong trường hợp thiếu hụt, vượt khả năng cân đối của địa phương thì báo cáo về Cục để phối hợp điều phối liên tỉnh.

Ngoài ra, phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 193/2025/NĐ-CP và dự án Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi).

Một số hình ảnh đoàn công tác Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm việc với các địa phương trong ngày 16/10:

Phó Cục trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với các Sở Công Thương: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng tại tỉnh Lạng Sơn

Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng làm việc với các Sở Công Thương: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tại tỉnh Lào Cai

Phó Cục trưởng Trần Phương làm việc với các Sở Công Thương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai tại tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Huế phát biểu tại buổi làm việc của Cục trưởng Trần Bình Trọng với 4 Sở Công Thương: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc của Cục trưởng Trần Bình Trọng tại TP. Đà Nẵng chiều 16/10

Ông Lê Long Bằng, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương phát biểu tại buổi làm việc của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Bình Trọng với 4 Sở Công Thương chiều 16/10

Đại diện Phòng Pháp chế và Kiểm tra, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giải đáp các vướng mắc của các Sở Công Thương tại buổi làm việc của Cục trưởng Trần Bình Trọng tại TP. Đà Nẵng chiều 16/10.

Cũng trong ngày 16/10, 3 đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do 3 Phó Cục trưởng: Lê Quốc Hùng, Trần Mỹ Dũng, Trần Phương làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị chuyên môn liên quan của 11 tỉnh, thành phố khác trong cả nước.Tại các buổi làm việc, đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã trao đổi, lắng nghe ý kiến từ địa phương, ghi nhận những khó khăn trong quá trình thực hiện và tổng hợp các vấn đề cần được hướng dẫn, tháo gỡ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Cục sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và Chính phủ để xem xét, đề xuất giải pháp, cơ chế thực hiện thống nhất.Thông qua hoạt động làm việc trực tiếp với các địa phương, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục nắm bắt sát tình hình thực tiễn, làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển giao, qua đó góp phần bảo đảm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản tại địa phương được thống nhất, đồng bộ, thông suốt và hiệu quả trong thời gian tới.