Đảm bảo ưu tiên bảo vệ môi trường trong chính sách thu phí, lệ phí
Sáng 11/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dam-bao-uu-tien-bao-ve-moi-truong-trong-chinh-sach-thu-phi-le-phi-246261111213946429.htm