Đảm bảo trang phục, tư trang và phương tiện cho lực lượng bảo vệ rừng

Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Đà Nẵng đã cấp phát trang phục, tư trang cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần bảo đảm điều kiện làm việc, nâng cao tính thống nhất, chuyên nghiệp và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Cấp phát xe cho lực lượng bảo vệ rừng.

Việc trang bị đồng bộ trang phục, tư trang và phương tiện giúp lực lượng bảo vệ rừng nâng cao tính cơ động, thuận lợi trong tuần tra, kiểm tra, tiếp cận các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Đây là giải pháp thiết thực trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực xa khu dân cư và nguy cơ cháy rừng cao.

Cấp phát trang phục, tư trang cho lực lượng bảo vệ rừng.

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Đà Nẵng Võ Hùng Nhân yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng trang phục, tư trang và phương tiện đúng mục đích, đúng nhiệm vụ, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn; ưu tiên phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời thực hiện nghiêm việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện theo quy định.

Theo ông Võ Hùng Nhân, việc đầu tư, trang bị đồng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực, khả năng cơ động và phản ứng nhanh của lực lượng chuyên trách; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và giữ vững an ninh rừng trên địa bàn thành phố.