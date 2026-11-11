Đảm bảo tốt nhất quyền lợi người dân khi làm Công viên Safari Ba Vì

Ngày 11/11, xã Ba Vì (TP Hà Nội) tổ chức đối thoại công khai với các hộ dân có đất, tài sản liên quan tới dự án Công viên Safari Ba Vì. Dự án cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 60km, với quy mô dự án khoảng 299,5ha, nằm ngoài phạm vi vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Phát biểu tại đây, ông Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì cho biết, dự án Công viên Safari Ba Vì đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thông qua chủ trương triển khai và UBND Thành phố ban hành quyết định việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Lê Văn Quân giải đáp ý kiến người dân tại buổi đối thoại.

Theo ông Lê Văn Quân, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của xã Ba Vì, địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội nhưng sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan và điều kiện tự nhiên.

“Đây là dự án tốt, được Thành phố quan tâm, dành cho Ba Vì nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi đời sống người dân địa phương, nhưng cảnh quan, môi trường vẫn được giữ gìn, bảo tồn và phát triển sinh thái”, ông Lê Văn Quân nói.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì cho biết, Công viên Safari không chỉ hướng tới bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ hệ sinh thái mà còn tạo động lực phát triển du lịch, tạo việc làm, cải thiện môi trường và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì cho biết, hội nghị đối thoại lần này nhằm công khai quy mô, vị trí, ranh giới dự án; thông tin đầy đủ về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chính quyền địa phương mong muốn trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc và kiến nghị của các hộ dân để tiếp thu, giải đáp và xem xét giải quyết theo quy định.

“Mọi chính sách đều hướng về nhân dân. Thành phố và xã sẽ đảm bảo tốt nhất quyền lợi của nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng xây dựng công viên. Còn những vấn đề chưa thỏa đáng, trong quá trình triển khai đo đạc, kiểm đếm, cơ quan chức năng sẽ đưa ra chính sách cụ thể”, ông Lê Văn Quân nói.

Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Giáp Đông trao đổi với người dân.

Nêu ý kiến tại hội nghị, một số người dân quan tâm đến phương án đền bù giải phóng mặt bằng và vị trí tái định cư. Cụ thể, người dân xã Ba Vì mong muốn chính quyền xã Ba Vì và TP Hà Nội có cơ chế, chính sách đền bù tốt nhất cho những người dân thuộc diện di dời nhà cửa, mất đất nông nghiệp làm dự án Công viên Safari Ba Vì.

Ngoài ra, nhân dân địa phương cũng đề nghị chính quyền xã niêm yết công khai các chính sách để người dân sớm nắm bắt, cho ý kiến. Qua đó, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân bị giải phóng mặt bằng làm dự án Safari Ba Vì. Một số hộ dân quan tâm đến công ăn việc làm sau khi giải phóng mặt bằng làm dự án Safari Ba Vì.

Chia sẻ tại đây, ông Nguyễn Giáp Đông, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết, chính quyền địa phương sẽ đồng hành cùng người dân, bảo đảm các quyền lợi chính đáng của các hộ có đất, tài sản liên quan đến dự án. “Mục tiêu đặt ra là vừa triển khai dự án, tạo động lực phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân”, ông Nguyễn Giáp Đông nói.

Sau hội nghị, các tổ công tác sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến của người dân tại địa phương và trụ sở UBND xã, tập trung làm rõ những vấn đề thiết thực, còn nhiều vướng mắc. Thông qua các ý kiến của người dân, chính quyền xã sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của TP Hà Nội rà soát các chính sách hiện hành, tìm phương án tốt nhất cho người dân thuộc diện phải di dời làm dự án Công viên Safari Ba Vì.

Về chính sách an sinh xã hội, ông Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì cho biết, chủ đầu tư dự án sẽ nhận người dân vào làm tại Safari Ba Vì. “Xã sẽ yêu cầu chủ đầu tư cam kết ưu tiên số một đối với lao động địa phương. Safari phân tầng nhiều loại lao động, phổ thông có, chất lượng cao cũng có. Bà con vào đây làm việc, lương một tháng có thể bằng cả năm làm cấy lúa”, ông Quân nói và cho biết, Công viên Safari Ba Vì dự kiến sẽ sử dụng khoảng 700 – 1.000 lao động và sẽ ưu tiên người dân địa phương.