Đảm bảo tốt điều kiện sinh hoạt cho học sinh nội trú ở biên giới

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Sốp Cộp trong bữa ăn trưa.

Khi tiếng trống kết thúc buổi học vang lên, nhà ăn Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Sốp Cộp lại rộn rã tiếng bước chân các em học sinh. Các suất ăn đã được đội ngũ bếp ăn chuẩn bị sẵn tại bàn cho từng học sinh, chia theo từng khối, lớp. Với hơn 1.000 học sinh, nhà trường chia bữa ăn thành 2 ca cho khối tiểu học và khối THCS, giúp đảm bảo chuẩn bị chu đáo bữa ăn cho các em.

Hiện nay, nhà trường đang tổ chức dạy học và chăm sóc cho 1.000 học sinh nội trú và 50 học sinh bán trú. Cùng với tổ chức dạy học, nhà trường thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh theo quy định, trong đó có chế độ hỗ trợ tiền ăn, gạo và các chính sách hỗ trợ liên quan khác.

Bảo đảm sức khỏe và điều kiện học tập cho học sinh, nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn nằm trong danh mục tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý có đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Tổ chức 3 bữa ăn mỗi ngày, chú trọng các yêu cầu về định lượng, dinh dưỡng, vệ sinh và an toàn thực phẩm; quy trình từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, chia suất ăn đến lưu mẫu thức ăn được kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, để quản lý, giáo dục học sinh hiệu quả, nhà trường xác định sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phương có vai trò quan trọng. Giáo viên thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh và phối hợp với Ban quản lý các bản để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của các em. Khi học sinh có vấn đề về sức khỏe, tâm lý, nền nếp hoặc học tập, nhà trường kịp thời thông tin đến gia đình để cùng tìm giải pháp.

Đội ngũ nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh nội trú.

Cô giáo Đoàn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Sốp Cộp, cho biết: Để quản lý số lượng học sinh nội trú lớn, nhà trường đã phân công cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phụ trách từng khu vực, lớp học và phòng ở. Công tác kiểm tra sĩ số, nền nếp, giờ giấc sinh hoạt, tình hình sức khỏe và việc chấp hành nội quy được thực hiện thường xuyên. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực và các bộ phận liên quan chủ động nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của học sinh để kịp thời hỗ trợ khi phát sinh vấn đề.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Sốp Cộp dần quen với môi trường học nội trú.

Nhà trường còn chú trọng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp về giáo dục giới tính giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống và bảo vệ bản thân hiệu quả. Đoàn trường triển khai các phong trào như “Đôi bạn cùng tiến”, “Cùng em tiến bước”, góp phần tăng cường sự hỗ trợ, gắn kết giữa học sinh trong học tập và sinh hoạt. Hiện nay, học sinh không chỉ tự phục vụ sau mỗi bữa ăn, việc sắp xếp phòng ở, giặt quần áo, gấp chăn màn, giữ gìn vệ sinh và thực hiện nề nếp sinh hoạt tại khu ký túc xá cũng giúp các em từng bước hình thành tính tự lập.

Em Lò Thị Huyền, học sinh lớp 6B, chia sẻ: Lúc mới xuống trường nhập học, em rất lạ lẫm, bỡ ngỡ và nhớ nhà. Được các thầy, cô giáo động viên, các anh, chị lớp trên chia sẻ, giúp đỡ nên đã tự tin hơn ở môi trường mới.

Một trong những vấn đề khó khăn nhà trường đang phải đối mặt là chi phí xử lý, thu gom rác thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt tập trung của số lượng lớn học sinh, kéo theo chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý tăng lên đáng kể. Cùng với đó, bếp ăn của nhà trường được đầu tư sử dụng hoàn toàn bằng gas, trong khi hiện nay, nhà trường đã được hỗ trợ tiền điện, tiền nước nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ tiền gas tương ứng, dẫn đến vướng mắc trong thanh, quyết toán kinh phí tổ chức bữa ăn hằng ngày. Nhà trường kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về các khoản chi phí này để đảm bảo thực hiện công tác nội trú cho học sinh theo đúng quy định.

Giờ học của học sinh Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Sốp Cộp.

Khi những điều kiện thiết yếu được bảo đảm, thầy cô sẽ có thêm nguồn lực để làm tốt nhiệm vụ giáo dục; học sinh có thêm sự yên tâm, tự tin và động lực học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nền tảng để học sinh vùng biên giới Sốp Cộp yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Các điều kiện thiết yếu được đảm bảo không chỉ tiếp thêm động lực cho thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn là nền tảng vững chắc giúp các em học sinh vùng biên Sốp Cộp yên tâm học tập, rèn luyện để trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.