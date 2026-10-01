Đảm bảo tốt điều kiện ăn, ở cho học sinh trường nội trú

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân và Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

... kiểm tra bữa ăn của học sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân bày tỏ vui mừng khi học sinh được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại, sạch đẹp với cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học, cùng điều kiện nghỉ ngơi phù hợp. Đồng chí ghi nhận sự nỗ lực của ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên trong việc ổn định nền nếp dạy và học sau khai giảng.

Đoàn công tác nghe Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo tình hình dạy và học, công tác đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ của học sinh.

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra chất lượng bữa ăn tại các trường học bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu đề xuất Đảng ủy UBND tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhất là tại các trường học ở xã biên giới, địa bàn vùng khó khăn. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tuyển dụng giáo viên tiếng Trung, đáp ứng yêu cầu lộ trình dạy học tiếng Trung cho học sinh tại các trường học khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu nhà trường quan tâm chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh có đủ sức khoẻ để học tập, phát triển.

Đối với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban giám hiệu khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo tốt đời sống học sinh, bảo đảm đầy đủ, tốt nhất các điều kiện ăn, ở; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào và chất lượng dinh dưỡng bữa ăn.

Tiết học thể dục của thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ tại nhà đa năng.

Nhân viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh.