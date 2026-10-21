Đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của người dân trên cơ sở tuân thủ pháp luật

Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện các hộ dân trong vụ việc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2026.

Cụ thể, vụ việc thứ nhất là yêu cầu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A của các hộ dân: ông Trần Phi Liếp, bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Minh Đức (cùng ngụ ấp Tân Hoà, Xã Lương Thế Trân).

Ông Nguyễn Minh Đức (ấp Tân Hoà, Xã Lương Thế Trân) trình bày kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, việc thi công dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, mức giá bồi thường hỗ trợ còn thấp nên gia đình chưa đồng ý với phương án bồi thường và không nhận tiền.

Riêng hộ ông Trần Phi Liếp phản ánh, nhà đầu tư trong quá trình thi công trụ 104 đã lấn sang phần đất ngoài quyết định thu hồi.

Bà Nguyễn Mỹ Nhân (Tổ 32, Khu phố 4A, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) nêu các nội dung yêu cầu giải quyết tranh chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ việc thứ hai là đơn yêu cầu của ông Trần Văn Lương và bà Nguyễn Mỹ Nhân (Tổ 32, Khu phố 4A, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ) cấp sai quy định cho ông Trần Thanh Tìa để cấp lại cho gia đình ông bà.

Bà Nguyễn Mỹ Nhân yêu cầu huỷ GCNQSĐ đã cấp cho ông Tìa; buộc ông Tìa thực hiện cùng lúc trả cho gia đình bà 10.593,9 m2 đất ruộng và 3.000 m2 đất vườn; đồng thời yêu cầu các cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại, chi phí đi lại 500 triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Quốc Sử làm rõ căn cứ pháp lý đối với yêu cầu của công dân.

Phát biểu ý kiến chuyên môn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Quốc Sử cho biết: Qua nghiên cứu hồ sơ, phần diện tích 10.593,9 m2 đất ruộng theo yêu cầu của bà Nguyễn Mỹ Nhân đủ điều kiện để tiến hành thủ tục cấp GCNQSĐ cho gia đình bà.

Riêng phần đất vườn 3.000 m2 còn lại, các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát kỹ nguồn gốc đất và toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời kết luận, chỉ đạo hướng xử lý các vụ việc.

Sau khi nghe công dân trình bày và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ các nội dung, kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo: Đối với vụ việc tại dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục giải thích cụ thể về diện tích, vị trí, giá bồi thường đất để người dân hiểu và đồng thuận, đảm bảo tính công bằng và tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân theo quy định pháp luật và vì sự phát triển chung. Giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi các vấn đề mới phát sinh liên quan đến vụ việc.

Đối với vụ việc của hộ ông Trần Văn Lương và bà Nguyễn Mỹ Nhân, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn tiến hành thủ tục cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích đất đã đủ điều kiện, đồng thời tiếp tục rà soát nguồn gốc phần diện tích đất còn lại để đưa ra giải pháp xử lý đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân./.