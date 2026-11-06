Đảm bảo tổ chức thành công hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Ngày 6/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về phương án tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra trong 7 ngày, từ 4 đến 10/12, tại phường Hạc Thành.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo phương án tại hội nghị.

Điểm nhấn của sự kiện là khu trưng bày gồm hơn 300 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh tham gia, giới thiệu sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, thực phẩm an toàn và đặc sản vùng miền.

Hoạt động trưng bày mang nhiều nét mới về quy mô, cách bố trí gian hàng và cách thức tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm với sự ứng dụng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến có 8 tỉnh, thành phố tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế. Ngoài ra, hoạt động trưng bày, giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn còn thu hút sự tham gia của 117 doanh nghiệp ở 29 tỉnh, thành phố với 133 gian hàng.

Buổi tối các ngày diễn ra sự kiện, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn sẽ tổ chức biểu diễn ca nhạc miễn phí phục vụ Nhân dân đến tham quan, mua sắm.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện chi tiết chương trình các sự kiện theo phương án tổng thể. Đồng thời đóng góp các giải pháp nhằm làm tốt công tác chuẩn bị để sự kiện thành công, đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, công tác tuyên truyền cần được chú trọng, triển khai mạnh mẽ trước, trong và sau sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định: Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, kết nối doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức. Trong đó, điều chỉnh cơ cấu gian hàng phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt, tăng sự tham gia của doanh nghiệp trong tỉnh.

Khu trưng bày trung tâm phải được thiết kế ấn tượng, khoa học, có tính tương tác, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các nền tảng tra cứu thông tin, tạo điểm nhấn quảng bá cho sự kiện.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số từ thời điểm trước khi diễn ra sự kiện. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, bảo đảm sự kiện được tổ chức an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả...