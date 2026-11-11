Đảm bảo tinh thần '6 rõ' trong phòng chống bạo lực học đường

Lãnh đạo Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT chủ trì phiên thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Triều Minh.

Xây dựng quy trình từ nhận diện đến phòng tránh

Trong khuôn khổ Hội nghị đánh giá việc triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng, tư vấn học đường được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức sáng 11/11 tại Hà Nội, nhiều ý kiến tâm huyết đã được các đại biểu nêu ra để tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực học đường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, ở cấp độ Trung ương, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg, kết nối nhiệm vụ bảo đảm an toàn với giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và tư vấn, hỗ trợ người học. Các nội dung kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng tự bảo vệ và nhận diện bắt nạt trên mạng được đặt trong quan hệ phối hợp với gia đình – xã hội quản lý học sinh, hoạt động giáo dục, tư vấn, hỗ trợ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu định hướng tại chương trình. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngành Giáo dục và lực lượng Công an triển khai Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 về phòng chống bạo lực học đường theo hồ sơ công tác của Vụ Học sinh, sinh viên. Kế hoạch hướng tới duy trì phối hợp thường xuyên tại địa bàn, tăng trao đổi thông tin, cảnh báo nguy cơ, tuyên truyền pháp luật và xử lý vụ việc theo thẩm quyền; tạo cơ sở chuyển trọng tâm sang chủ động phát hiện, hỗ trợ từ sớm.

Theo nội dung triển khai trong hồ sơ công tác, quy trình phối hợp được khái quát thành 4 bước gồm: Nhận diện, phát hiện và tiếp nhận thông tin; đánh giá ban đầu và bảo đảm an toàn; phối hợp can thiệp, hỗ trợ và xử lý ban đầu; theo dõi sau xử lý và phòng ngừa tái diễn. Khi vận dụng, phải liên thông với quy trình tư vấn, công tác xã hội và bảo vệ trẻ em; không dùng quy trình phối hợp để thay thế thủ tục cấp cứu, xác minh hoặc tố tụng theo pháp luật.

Thượng tá Phạm Mai Hiên đến từ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an chia sẻ ý kiến. Ảnh: Triều Minh.

Hoạt động ở Trung ương đã tạo định hướng và công cụ pháp lý chặt chẽ. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả chỉ đạo cần bổ sung bằng chứng về mức độ địa phương tiếp nhận, bố trí nguồn lực, vận hành quy trình và khắc phục sau kiểm tra. Hạn chế của bộ thông tin hiện có là phản ánh rõ số lượng hoạt động hơn kết quả thay đổi tại cơ sở; chưa đủ căn cứ xác định mức độ đồng đều về năng lực thực hiện giữa các địa phương.

"Vì vậy, nhiệm vụ ở Trung ương cần chú trọng chuẩn hóa hướng dẫn thực hành, thống nhất dữ liệu và hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho địa phương. Các đợt tập huấn cần kiểm tra khả năng xử lý tình huống; các hoạt động kiểm tra cần theo dõi việc khắc phục. Cần tăng liên kết giữa hướng dẫn của ngành Giáo dục với dịch vụ y tế, bảo vệ trẻ em, công tác xã hội và lực lượng Công an, tránh để nhà trường tự giải quyết tình huống vượt khả năng" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nêu rõ.

Nêu cao vai trò phối hợp

Thiếu tướng Huỳnh Thới An trao đổi một số thông tin tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuệ.

Đến từ Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Thới An - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho rằng, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là phòng chống bạo lực học đường mà còn phải bảo đảm môi trường an toàn học tập cho các em học sinh, sinh viên.

Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc đã xảy ra hơn 2.000 vụ cháy nổ, trong đó có khoảng 10 vụ cháy trong trường học, gây ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc về an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như giáo dục kĩ năng cho học sinh hiện nay.

Nêu một số điểm nghẽn trong công tác giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên, Thiếu tướng Huỳnh Thới An đề xuất tiếp tục kiện toàn phối hợp liên ngành để trang bị thiết bị phục vụ công tác giảng dạy liên quan đến phòng cháy chữa cháy, đưa giáo dục kỹ năng vào chương trình giáo dục trong các nhà trường.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Triều Minh.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), công tác phòng chống bạo lực học đường và sự phát triển của các mô hình hỗ trợ tại trường học đã có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế, trách nhiệm phân định chưa rõ, cán bộ tư vấn kiêm nhiệm thiếu thời gian và những rủi ro chưa được kiểm soát tốt từ bạo lực trên không gian mạng.

Từ đó, ông đề xuất các giải pháp toàn diện bao gồm chuẩn hóa quy trình phối hợp, nâng cao năng lực giáo viên chủ nhiệm, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ tư vấn và tăng cường vai trò đồng hành của phụ huynh, cộng đồng xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đình Tuệ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thảo luận của các đại biểu. Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10954/VPCP-KGVX ngày 27/10/2026 về cơ chế bảo vệ nhà giáo, các Sở GD&ĐT phải kiểm tra toàn diện việc triển khai tại cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ còn hình thức, chưa hiệu quả để chấn chỉnh kịp thời; không dừng ở việc ban hành kế hoạch hoặc tổ chức tuyên truyền.

Mỗi nhiệm vụ phải thực hiện đúng tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Giám đốc Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo, phân công đầu mối, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả trong phạm vi quản lý; người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và phối hợp xử lý vụ việc.

Các nhà trường cần chủ động nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh, nhận diện nguy cơ theo địa điểm, thời điểm và nhóm cần hỗ trợ; phát hiện sớm các hiện tượng mâu thuẫn, cô lập, đe dọa, bắt nạt, xúc phạm trực tiếp hoặc trên không gian mạng. Công khai kênh tiếp nhận phản ánh dễ tiếp cận cho học sinh, nhà giáo và cha mẹ học sinh; phân công người tiếp nhận, xử lý, phản hồi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị. Ảnh: Đình Tuệ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát việc bố trí nhân sự phụ trách, thành lập Tổ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học, năng lực chuyên môn, phòng tư vấn học đường, cơ chế phối hợp trong và ngoài nhà trường. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ đi đôi với bảo vệ dữ liệu và đổi mới đánh giá. nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội.