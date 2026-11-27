Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo các xã biên giới có dự án được triển khai; đại diện các đơn vị thi công và tư vấn.

Các đại biểu dự họp

Các dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai tại 7 xã gồm: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến.

Theo báo cáo tại cuộc họp, các dự án đang được triển khai theo hình thức vừa hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thiết kế, vừa tổ chức thi công những hạng mục đủ điều kiện, trước hết tập trung vào công tác san nền; các hạng mục hạ tầng và móng của các khối nhà. Khối lượng san nền tại các dự án đạt từ 52% đến 95%.

Đại diện đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Thụy Hùng và xã Hoàng Văn Thụ báo cáo các nội dung tại cuộc họp

Về giải ngân, các dự án giai đoạn 2 có tổng kế hoạch vốn 710 tỷ đồng, đã giải ngân 457 tỷ đồng. Đối với 2 dự án giai đoạn 1 tại Quốc Khánh và Mẫu Sơn, đến nay các công trình đã cơ bản hoàn thành; tuy nhiên, tổng giá trị giải ngân mới đạt 521/723 tỷ đồng, tương đương khoảng 72%. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn giải ngân 273/381 tỷ đồng, đạt 71,6%; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Khánh giải ngân 249/342 tỷ đồng, đạt 72,8%.

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ một số dự án còn chậm so với kế hoạch. Công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức thi công tại một số công trình chưa đồng bộ về nhân lực, máy móc, thiết bị. Quá trình đào nền phát sinh khối lượng đá, cần được xem xét, xử lý về kỹ thuật, khối lượng và chi phí. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn của các dự án cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 còn thấp so với yêu cầu.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục triển khai các dự án cơ bản đã được tháo gỡ. Vì vậy, tiến độ thực hiện hiện nay phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm của các nhà thầu.

Đồng chí yêu cầu: Các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung đã cam kết, ký kết; xác định rõ trách nhiệm trong từng phần việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và uy tín trong quá trình phối hợp. Đặc biệt, các đơn vị tư vấn thiết kế cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, chủ động phối hợp với đơn vị thẩm tra, khắc phục tình trạng hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần. Các đơn vị tư vấn thiết kế cần xây dựng lộ trình, thời hạn hoàn thành cụ thể đối với từng hạng mục, bảo đảm đồng bộ với tiến độ thi công. Công an tỉnh với vai trò chủ đầu tư cần tăng cường điều phối, đôn đốc, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các dự án giai đoạn 1, đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khối lượng, hoàn thành giải nhân toàn bộ nguồn vốn năm 2026 theo quy định. Đối với 7 dự án giai đoạn 2, đồng chí yêu cầu Công an tỉnh rà soát trách nhiệm của các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức; các cam kết về tiến độ phải gắn với lộ trình và khối lượng công việc cụ thể, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, bảo đảm chất lượng và hiệu quả các dự án.