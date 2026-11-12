Đảm bảo tiến độ khu tái định cư khẩn cấp tại xã Quế Phước

22 lô đất đã hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng tiến độ bố trí tái định cư cho người dân.

Đầu tháng 5-2026, UBND xã Quế Phước phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 11-5-2026 để triển khai dự án Đầu tư khu dân cư mới thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Lãnh đạo thành phố xác định việc khẩn trương triển khai khu tái định cư (TĐC) tại xã Quế Phước là nhiệm vụ cấp bách, cần sớm hoàn thành để người dân có nơi ở an toàn trước mùa mưa năm nay, đồng thời ổn định cuộc sống lâu dài. Chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chấp hành chủ trương; bảo đảm quá trình triển khai công khai, minh bạch. Công tác lựa chọn nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, uy tín, bảo đảm thi công đúng kỹ thuật và chất lượng công trình.

Tháng 6-2026, Công ty TNHH Phú Châu chính thức khởi công dự án Đầu tư khu dân cư mới thôn Xuân Hòa, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2026. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, khối lượng thi công hoàn thành đạt khoảng 51,63% giá trị hợp đồng. Công tác san nền cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại và tổ chức cắm cọc phân lô tái định cư. Về giải ngân, giá trị vốn đầu tư đã thực hiện đạt hơn 10 tỷ đồng trên tổng số 14 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, tương đương 72,24%. Đây là kết quả tích cực. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, cần tiếp tục đẩy nhanh thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân đối với các khối lượng đủ điều kiện theo quy định.

Ghi nhận thực tế tại dự án vào những ngày đầu tháng 11-2026, công tác san nền cơ bản hoàn thành; việc cắm cọc phân lô đã thực hiện được 22/34 lô tái định cư, đạt khoảng 64,71% tổng số lô theo phương án phân lô. Nhà thầu bố trí 2 máy đào để tiếp tục san nền tại những vị trí có đá, gây khó khăn cho quá trình thi công. Các thiết bị lu nền cùng công nhân đang khẩn trương triển khai những hạng mục còn lại liên quan đến bê tông, bờ kè nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình. Trong điều kiện thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực để sớm hoàn thành 12 lô còn lại, phục vụ công tác cắm mốc.

Bí thư Đảng ủy xã Quế Phước Bùi Xuân Trung khẳng định, các công việc liên quan đến khu tái định cư thôn Xuân Hòa phải được triển khai đồng bộ, song song nhằm sớm bố trí nơi ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, giúp bà con an cư, ổn định cuộc sống. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là hoàn thành việc cắm mốc 22 lô đất đã được phân lô; UBND xã khẩn trương tổ chức họp 16 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp để tiến hành bốc thăm vị trí và bàn giao đất. Đối với các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp thực hiện song song, khẩn trương hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Đây là công trình khẩn cấp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Vì vậy, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu nhà thầu bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và góp ý các hạng mục cần thiết để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương. Mục tiêu là hoàn thành, bàn giao và đưa dự án vào sử dụng hiệu quả vào cuối năm 2026.