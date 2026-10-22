Đảm bảo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách theo quy định

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Lê Bá Chuyên cho biết: Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đến ngày 30-9-2026 đạt hơn 13,8 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,7 ngàn tỷ đồng so với đầu năm. Hiện có hơn 211,7 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn chính sách. Mỗi khách hàng đang vay bình quân hơn 65,3 triệu đồng. Ngoài ra, 97,5% trong số 4.371 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn xếp loại tốt, khá. Bên cạnh đó, hệ thống Ngân hàng CSXH thành phố và các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản trị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và bảo mật…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong phối hợp triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai Trần Thanh Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng đề nghị thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của ngành về tín dụng chính sách để kịp thời triển khai trong những tháng còn lại của năm 2026; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng CSXH Việt Nam, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Đồng Nai đối với hoạt động tín dụng chính sách và Ngân hàng CSXH trên địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.

Thành viên dự họp phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Truyên

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tăng cường phối hợp đối với nhiệm vụ huy động thêm các nguồn vốn cho tín dụng CSXH; có sự định hướng, hướng dẫn người vay cách thức, phương thức làm ăn hiệu quả, lồng ghép hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác bình xét vay vốn, việc sử dụng vốn vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, quá trình thực hiện giao dịch tín dụng chính sách phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định; đảm bảo thuận lợi cho người nghèo, các đối tượng chính sách và người dân nắm bắt thông tin, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi…