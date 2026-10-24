Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên toàn quốc đã có 3.537 vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) liên quan đến ma túy được thụ lý, giải quyết, 3.647 người là người vi phạm pháp luật về ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy, trong đó có 2.222 vụ việc tham gia tố tụng phức tạp, điển hình về ma túy.

Người được TGPL trong các vụ việc liên quan đến ma túy thường thuộc diện người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị buộc tội, người thuộc hộ nghèo,... và các diện người được TGPL khác theo quy định.

Một buổi truyền thông về TGPL, tuyên truyền và giải đáp pháp luật cho người dân tại tỉnh Điện Biên.

Theo Báo cáo số 872/BC-CP của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã đánh giá trong 8 tháng đầu năm 2026 mục tiêu “phấn đấu trợ giúp pháp lý cho 100% số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu” là đạt chỉ tiêu.

Nhiều vụ việc được trung tâm TGPL nhà nước cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL tham gia ngay từ giai đoạn điều tra. Trong quá trình tham gia tố tụng, các người thực hiện TGPL tập trung làm rõ vai trò của người được TGPL, đánh giá nguyên nhân, động cơ phạm tội, trình độ nhận thức, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, để đề xuất phương án bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hợp tình, hợp lý cho người được trợ giúp pháp lý, trở thành một trong những căn cứ để Hội đồng xét xử cân nhắc khi đưa ra bản án, quyết định.

Thông qua hoạt động TGPL, quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL được bảo đảm, đồng thời góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện bản chất vụ án, xác định đúng hành vi phạm tội, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh các vụ việc TGPL có liên quan đến vi phạm pháp luật về ma túy, TGPL còn được thực hiện trong các vụ việc ở lĩnh vực pháp luật khác như dân sự, việc làm, hôn nhân và gia đình... cho người được TGPL là người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.