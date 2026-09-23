Đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của người yếu thế

Từ những vướng mắc kéo dài nhiều năm

Ngày 23-9, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về đất đai, thừa kế và chính sách đối với người khuyết tật trên địa bàn xã Phú Xuyên.

Người dân, người khuyết tật trên địa bàn xã Phú Xuyên tham dự chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, thừa kế và chính sách dành cho người khuyết tật. Ảnh: Cao Kỳ

Tại buổi tuyên truyền, câu chuyện của ông Phạm Trọng Tài, người dân thôn Nội, xã Phú Xuyên cho thấy những khó khăn mà người dân có thể gặp phải khi tiếp cận các quy định và thủ tục liên quan đến đất đai.

Ông Tài cho biết, gia đình ông từng được nhà nước giao đất từ nhiều năm trước và trong quá trình sử dụng đã có thời gian tìm hiểu, thực hiện thủ tục liên quan đến giấy tờ đất đai. Do việc giải quyết kéo dài, cùng với tuổi cao và điều kiện đi lại, việc tiếp tục hoàn thiện thủ tục đối với ông gặp nhiều khó khăn.

Ông Phạm Trọng Tài, người dân thôn Nội, xã Phú Xuyên tham dự chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ảnh: Cao Kỳ

“Việc được trực tiếp nghe các báo cáo viên phổ biến, giải thích những quy định liên quan đến đất đai giúp chúng tôi, nhất là những người lớn tuổi, có thêm thông tin để hiểu và chủ động hơn khi gia đình phát sinh vấn đề pháp lý”, ông Tài bày tỏ.

Với ông, những kiến thức được trao đổi tại chương trình có thể trở thành cơ sở để người dân biết thêm về quyền, nghĩa vụ của mình và cách xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tế.

Trường hợp của ông Tài cũng cho thấy, với những người có tuổi, điều kiện đi lại hạn chế hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, việc phổ biến pháp luật ngay tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là lý do Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội lựa chọn những nội dung gần với đời sống của nhóm đối tượng tham dự.

Chọn nội dung sát với nhu cầu của người dân

Phát biểu tại chương trình, bà Hồ Xuân Hương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội triển khai hướng đến các nhóm người nghèo, người yếu thế và người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Bà Hồ Xuân Hương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Cao Kỳ

Xã Phú Xuyên là đơn vị thứ 9 được Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo triển khai tuyên truyền trong năm 2026. Theo kế hoạch, Hội thực hiện tại 14 đơn vị trong năm nay và sau khi hoàn thành chương trình sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trong những năm tiếp theo.

Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền được lựa chọn trên cơ sở phối hợp với địa phương và hướng tới những vấn đề thiết thực đối với người tham dự.

Báo cáo viên Phan Hoành Sơn trao đổi với người dân sau buổi tuyên truyền để được giải đáp những vấn đề pháp lý còn vướng mắc. Ảnh: Cao Kỳ

Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội, thời lượng tuyên truyền chủ yếu là những ví dụ cụ thể, dễ hiểu để người dân có thể tiếp cận các quy định pháp luật thuận lợi hơn.

Đặc biệt, người tham dự được khuyến khích trao đổi, đặt câu hỏi đối với những vấn đề còn chưa rõ. Cách làm này giúp hoạt động phổ biến pháp luật không chỉ dừng ở việc truyền đạt quy định, mà tạo cơ hội để người dân trực tiếp nêu những vướng mắc phát sinh trong cuộc sống.

Đưa pháp luật về cơ sở không chỉ là đọc và giới thiệu các điều luật. Đó còn là quá trình lắng nghe vấn đề người dân đang gặp phải, giải thích bằng những tình huống cụ thể và hướng dẫn họ biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.