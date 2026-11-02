Đảm bảo quốc phòng - an ninh từ cơ sở

Các lượng lượng chức năng xử lý tình huống A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ phường Lương Văn Tri năm 2026

Xác định diễn tập tác chiến trong KVPT xã, phường là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và các xã, phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn, mục đích, yêu cầu đề ra.

Năm 2026, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến trong KVPT đối với 17 xã, phường gồm: Lương Văn Tri, Tuấn Sơn, Vân Nham, Bằng Mạc, Cao Lộc, Công Sơn, Đình Lập, Kiên Mộc, Châu Sơn, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Thiện Long, Văn Quan, Quốc Việt, Tràng Định, Tân Tiến, Đoàn Kết. Đây là năm đầu tiên các xã, phường tổ chức diễn tập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, phường Lương Văn Tri được lựa chọn làm đơn vị diễn tập điểm để Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình và chỉ đạo diện rộng các xã còn lại.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập, đảng ủy các xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã xây dựng kế hoạch, đảm bảo cơ sở vật chất, huy động lực lượng tham gia tu sửa, xây dựng căn cứ chiến đấu, các khu vực thực binh, vị trí sơ tán nhân dân, lớp học thời chiến, tình huống A2… tổ chức huấn luyện lực lượng thực binh sát thực tế. Công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập thể hiện rõ tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của các lực lượng, tuyệt đối không “khoán trắng” cho lực lượng quân đội, công an, biên phòng. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, các xã, phường đã làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Đồng chí Hứa Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Lộc cho biết: Triển khai diễn tập tác chiến trong KVPT xã Cao Lộc năm 2026, xã đã huy động trên 2.240 ngày công và hơn 100 lượt phương tiện ô tô tham gia và huy động 1.800 lượt người tổng vệ sinh, mương thủy lơi, làm đường giao thông nông thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử trí các tình huống của lực lượng chức năng. Kết quả, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, Đoàn đạo diễn tỉnh đánh giá Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vụ trang, Nhân dân xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong KVPT.

Trong quá trình diễn tập, lực lượng tham gia của các xã, phường đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra, thực hành diễn tập nhuần nhuyễn với 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Trực tiếp tham gia chỉ đạo một số xã diễn tập, Đại tá Đàm Xuân Bách, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Nổi bật trong diễn tập phần thực binh, các lực lượng tham gia đã bám sát thực tế, phối hợp nhịp nhàng để xử lý hiệu quả nhiều tình huống phức tạp như: giải tán đám đông biểu tình, gây rối an ninh trật tự; sơ tán người dân đến nơi an toàn; hiệp đồng đánh địch tiến công hỏa lực đường không; phục kích địch ở địa hình rừng núi. Suốt quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và tài sản của Nhân dân.

Với các giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thành công diễn tập KVPT cấp xã theo đúng kế hoạch đề ra. Đến cuối tháng 10, toàn tỉnh đã hoàn thành diễn tập 17/17 xã, phường với kết quả 100% xã, phường hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp của các lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống khẩn cấp về quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.