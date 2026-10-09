Đảm bảo nhà ở cho người dân thành phố

Người dân tìm hiểu thông tin dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Bảo Vinh.

Việc hoàn thành mục tiêu hơn 60 ngàn căn nhà sẽ giúp bảo đảm an sinh nhà ở, phát triển hạ tầng xã hội và từng bước nâng cao chất lượng sống cho khoảng 5 triệu người dân thành phố.

Nhà ở phải theo kịp nhịp phát triển

Tại Nghị quyết số 303/NQ-CP, ngày 30-9-2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, thành phố được giao phát triển hơn 60 ngàn căn.

Chỉ tiêu này đặt ra yêu cầu lớn đối với thành phố trong việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và nguồn lực để đưa các dự án vào triển khai. Chính phủ yêu cầu địa phương bố trí đủ quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường.

Nghị quyết số 303/NQ-CP, ngày 30-9-2026 của Chính phủ giao chỉ tiêu cho Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 thực hiện 60.054 căn NƠXH. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 1-12-2025 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) đã đề ra chỉ tiêu hoàn thành 65 ngàn căn NƠXH trở lên. Còn Quyết định số 973/QĐ-UBND, ngày 23-3-2026 của UBND tỉnh (nay là thành phố) đặt mục tiêu phát triển 67.010 căn hộ trở lên.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu đưa các dự án NƠXH, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Đây là cơ sở quan trọng để Đồng Nai đẩy nhanh nguồn cung nhà ở, đáp ứng yêu cầu của đô thị đang phát triển nhanh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Đồng Nai hiện là một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hàng đầu cả nước, thu hút đông người lao động đến làm việc và sinh sống. Quy mô sản xuất và lực lượng lao động lớn đặt ra yêu cầu tương ứng về hạ tầng xã hội, trong đó nhà ở là một phần quan trọng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, bên cạnh đầu tư hạ tầng kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, địa phương đặc biệt quan tâm đời sống người lao động. Nhà ở là một trong những nền tảng để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và đóng góp lâu dài cho địa phương.

Thực tế, nhiều năm qua, giữa phát triển kinh tế, công nghiệp với đầu tư cho hạ tầng xã hội tại Đồng Nai vẫn còn khoảng cách. Trong khi công nghiệp phát triển mạnh thì nhà ở cho công nhân, trường học, bệnh viện, công viên, cây xanh chưa phát triển tương xứng. Nhận diện khoảng cách đó, Đồng Nai đang thúc đẩy các dự án NƠXH, nhất là tại những khu vực tập trung đông công nhân, người lao động.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Thành Phương, thành phố đã ban hành chương trình phát triển nhà ở, trong đó tổng diện tích đất dự kiến phát triển các dự án NƠXH gần 1,5 ngàn hécta. Thành phố cũng đang tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, tạo quỹ đất phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê tại các địa bàn có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân như: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom; thành lập ban chỉ đạo về phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Mới đây, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở thành phố, với vốn điều lệ là 3 ngàn tỷ đồng. Theo ông Đỗ Thành Phương, đây là những nguồn lực, cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển NƠXH.

Tháng 6-2026, Đồng Nai đã khởi công dự án NƠXH cho thuê quy mô 10 ngàn căn hộ tại phường Long Bình, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp công nhân, người dân đô thị tiếp cận nhà ở với giá phù hợp, gần nơi làm việc. Qua đó giảm áp lực về nhà ở, thời gian và chi phí đi lại, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực.

Bà Nguyễn Thị Lịch, một trường hợp bị thu hồi đất thực hiện dự án tại phường Phước Tân nhưng không đủ điều kiện tái định cư cho biết: “Khi biết gia đình không đủ điều kiện tái định cư, tôi rất lo lắng. Cũng may được chính quyền và doanh nghiệp hỗ trợ, cuối năm 2025, tôi mua căn NƠXH ngay trên địa bàn phường. Tháng 9 vừa qua, tôi được nhận “sổ hồng”. Căn hộ có pháp lý đầy đủ, tôi rất phấn khởi và yên tâm. Đây là chính sách rất tốt với người dân”.

Ðầu tư cho tương lai đô thị

Đồng Nai đang có nhiều động lực tăng trưởng quan trọng như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp thế hệ mới, trung tâm logistics và mạng lưới giao thông kết nối vùng. Những động lực này sẽ tiếp tục tạo thêm việc làm, thu hút người dân đến sinh sống và làm việc. Vì vậy, việc chuẩn bị quỹ nhà ở cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Lộc

Tại các buổi làm việc liên quan đến NƠXH, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu dự án không được tách rời các hạ tầng thiết yếu như: giao thông, trường học, y tế, cây xanh và không gian công cộng. Bởi nếu những dự án hàng trăm đến hàng ngàn căn hộ thiếu các hạ tầng thiết yếu, người dân sẽ khó ổn định cuộc sống và dự án cũng khó đáp ứng đầy đủ mục tiêu an sinh.

Phát triển NƠXH cần được đặt trong tổng thể quy hoạch thành phố. Trong đó, chỉ tiêu Chính phủ giao là cơ sở để xây dựng kế hoạch; quỹ đất, hạ tầng là điều kiện triển khai; cải cách thủ tục là giải pháp đẩy nhanh tiến độ; nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác là động lực thực hiện để người dân được thụ hưởng chính sách, thành quả sự phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Phi Long, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc & Xây dựng môi trường Khang Nam cho biết: Doanh nghiệp đang thi công dự án gần 1 ngàn căn hộ tại phường Trảng Bom. Mong muốn đồng hành với chủ trương lớn của Trung ương và thành phố, giúp người dân, đặc biệt là công nhân lao động sớm có cơ hội tiếp cận nhà ở giá phù hợp, chủ đầu tư cam kết cất nóc dự án cuối năm 2026.

Trên địa bàn thành phố hiện có 12 dự án NƠXH đang triển khai xây dựng với quy mô hơn 12,4 ngàn căn hộ. Từ nay đến cuối năm 2026, Sở Xây dựng phấn đấu khởi công thêm 4 dự án quy mô khoảng 4,4 ngàn căn hộ.

“Mặc dù công trình còn gặp khó khăn về nguồn đất san nền, thời tiết mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tuy nhiên chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm cất nóc các khối nhà trong tháng 12-2026 như đã cam kết” - ông Nguyễn Phi Long cho hay.

Đối với Đồng Nai, phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển của thành phố. Bởi phía sau những khu công nghiệp lớn, sân bay, cảng, đường cao tốc và các đô thị hiện đại là hàng trăm ngàn người lao động cùng gia đình cần một nơi ở ổn định lâu dài.

Khi người dân được an cư, có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống là lúc những thành quả của phát triển thực sự đi vào đời sống. Đó cũng là quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển được Bộ Chính trị xác định cho Đồng Nai tại Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.