Đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão

Người dân mua sắm tại Siêu thị Coopmart Đà Nẵng.

Bà Võ Thị Thu Thủy - Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng cho biết: Vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, tại Đà Nẵng thường hay xảy ra mưa bão. Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương TP về việc dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ mùa mưa bão năm 2026, Siêu thị đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm và đến thời điểm dự trữ với số lượng lớn hàng thiết yếu như: gạo, mì ăn liền, dầu ăn, sữa, đường, trứng, rau củ quả, thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống...

Đồng thời, có kế hoạch làm việc với các nhà cung cấp để bảo đảm cung ứng đủ hàng trong trường hợp nhu cầu mua sắm tăng đột biến. "Chúng tôi luôn chủ động dự trữ hàng hóa nhằm góp phần không để xảy ra tình trạng tăng giá hay đứt gãy nguồn cung đột ngột. Với lợi thế hệ thống, sản lượng thu mua của chúng tôi từ các nhà phân phối, cung cấp là rất lớn, đã giúp cho Siêu thị luôn có nguồn hàng dồi dào với giá cả tốt nhất để đáp ứng nhu cầu thị trường", bà Võ Thị Thu Thủy chia sẻ thêm. Tương tự như Siêu thị GO! Đà Nẵng, ông Nguyễn Đắc Thuận, Trưởng Phòng Marketing Siêu thị Coopmart Đà Nẵng cho biết siêu thị này đã chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu phục vụ mùa mưa bão năm nay với khối lượng hàng tăng khoảng 15 – 20% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là sẽ luôn giữ mức giá bán ổn định trong suốt mùa mưa bão.

Cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, nhiều chợ lớn trên địa bàn TP như: chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường… đều chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ mùa mưa bão. Ông Đàm Văn Tẩu - Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng (Sở Công Thương TP Đà Nẵng), cho biết: Đà Nẵng là một trong những thị trường tiêu thụ trọng điểm, có sức cạnh tranh cao, đồng thời cũng là trung tâm thu mua, phân phối hàng hóa của khu vực miền Trung nên lúc nào nguồn hàng cũng liền mạch, dồi dào. Đặc biệt là các doanh nghiệp, tiểu thương có kinh nghiệm kinh doanh, mua bán lâu năm đều có kế hoạch, tính toán chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho các dịp cao điểm mua sắm hàng năm nên dù có xảy ra tình trạng đột biến nhu cầu mua sắm, họ cũng sẽ góp phần điều tiết ngay trong thời gian sớm nhất để góp phần bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, việc dự trữ hàng hóa thiết yếu luôn được lãnh đạo Sở xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai hàng năm nhằm góp phần bình ổn thị trường, an sinh xã hội trên địa bàn TP. Trước mùa mưa bão năm nay, Sở Công Thương TP đã chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương khảo sát tình hình thị trường, nhu cầu tiêu dùng của mỗi địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn do mưa bão để xây dựng phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa phù hợp nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đặc biệt là ngăn chặn các trường hợp đầu cơ, găm trữ hàng hóa, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi. Bà Lê Thị Kim Phương – Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho hay: Đến thời điểm này, TP đã chuẩn bị, dự trữ nguồn hàng thiết yếu gồm có khoảng 4.336 tấn gạo và nếp các loại; 370.000 thùng mì ăn liền, 4.000 thùng lương khô, 120.000 thùng nước uống đóng chai, 3.300 tấn hàng lương thực, thực phẩm khác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn TP còn dự trữ 6,4 triệu lít xăng, 10,2 triệu lít dầu diesel, hơn 23.000 lít dầu hỏa... Đặc biệt, Sở Công Thương TP cũng đã lên kế hoạch, phương án cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại các địa phương trong trường hợp xảy ra thiên tai, bị bão lũ kéo dài, chia cắt, cô lập…

Các tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường luôn đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân.

Song song với công tác chuẩn bị, dự trữ nguồn hàng thiết yếu, Sở Công Thương TP còn chỉ đạo Chi cục QLTT TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn TP trong mùa mưa bão. Trong đó, trọng tâm kiểm tra vào các vấn đề niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Đặc biệt là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm trữ hàng hóa, tăng giá bán bất hợp lý, phao tin đồn nhảm gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Phạm Ngọc Sơn cho biết thêm: Chi cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường trong mùa mưa bão. Trong đó, yêu cầu các đội QLTT trực thuộc chủ động tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu; tập trung kiểm tra, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt…