Đảm bảo nguồn cung dịp cuối năm

Là một trong những doanh nghiệp phân phối hàng hóa lớn của tỉnh, những ngày này, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Nguyên tất bật với hoạt động cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm. Tại kho hàng của công ty, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm. Nhân viên khẩn trương kiểm đếm, bốc xếp từng kiện hàng lên các xe tải để vận chuyển hàng đến hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ.

Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị Thành Đô (phường Đông Kinh)

Ông Trần Đức Thanh, Tổng quản lý Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Nguyên cho biết: Công ty có khoảng 2.500 cửa hàng, đại lý bán lẻ tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Với mạng lưới phân phối lớn, để đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm, ngay từ tháng 10/2026, công ty đã rà soát, thống kê và chốt sản lượng hàng hóa. Theo đó, công ty đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng (tăng 15 đến 20% so với các tháng thường trong năm). Các mặt hàng dự trữ chủ yếu là dầu ăn, đường, bánh kẹo, đồ uống… Ngoài ra, công ty cam kết duy trì giá bán ổn định, đồng thời phối hợp với các nhãn hàng triển khai chương trình ưu đãi, áp dụng mức giá cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường.

Không chỉ các doanh nghiệp phân phối, các doanh nghiệp bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh như: Công ty Cổ phần Thương mại Siêu thị Đồng Tiến, Công ty Cổ phần Trường Hà… cũng xây dựng kế hoạch nhập và dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa.

Bà Lục Mai Hương, Quản lý siêu thị Thành Đô thuộc Công ty Cổ phần Trường Hà cho biết: Hiện trung bình mỗi ngày, siêu thị đón khoảng 2.000 lượt khách đến mua sắm, vào dịp cuối năm, lượng khách có thể tăng gấp 2 đến 3 lần. Trước dự báo sức mua tăng cao, siêu thị đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả, siêu thị duy trì nhập hàng hằng ngày. Cùng với đó, đơn vị tăng cường kết nối với các đầu mối cung ứng, chủ động phương án bổ sung hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Siêu thị cũng cam kết giữ ổn định giá bán, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi theo từng nhóm hàng để người dân có thêm lựa chọn khi mua sắm.

Bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp, công tác dự báo tình hình thị trường, theo dõi cung cầu và triển khai các giải pháp bình ổn cũng được Sở Công Thương quan tâm triển khai. Theo dự báo, sức mua của người dân trong dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 20 - 25% so với ngày thường. Giá cả hàng hóa thiết yếu cũng có khả năng tăng nhẹ từ 2 - 3%. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã rà soát, đề nghị các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ lớn chủ động xây dựng kế hoạch nhập, dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường…Qua theo dõi, lượng hàng hóa các doanh nghiệp, nhà phân phối chuẩn bị để cung ứng trong cao điểm cuối năm hiện đã đạt khoảng 70 - 80% nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Đến thời điểm hiện tại, nguồn cung và giá cả hàng hóa trên thị trường cơ bản duy trì ổn định. Thời gian tới, sở tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn theo dõi sát diễn biến thị trường, thường xuyên cập nhật tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu; chủ động nắm bắt nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp, hệ thống phân phối để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Đồng thời, sở tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Với sự chủ động của các doanh nghiệp, đơn vị phân phối cùng các giải pháp điều hành của ngành chức năng, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng tiếp tục được duy trì ổn định trong dịp cao điểm cuối năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm, tạo điều kiện để người dân lựa chọn được những mặt hàng thiết yếu với chất lượng và giá cả phù hợp.