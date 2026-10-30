Đảm bảo mùa Festival an toàn, trọn vẹn

Để các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Festival.

Với chuỗi hoạt động diễn ra tại nhiều địa điểm, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT)được Công an tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị từ sớm. Từ nhiều tháng trước thềm Festival, lực lượng Công an đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho từng sự kiện.

Trong đó, trọng tâm là Chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và hoạt động hưởng ứng Festival tại phường Phan Đình Phùng, các vùng chè. Đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên.

Trên cơ sở các phương án đã xây dựng, Công an tỉnh huy động 100% quân số, phương tiện, thiết bị, vũ khí, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, kiểm soát an ninh vòng trong, vòng ngoài, không để bị động, bất ngờ.

Trung tá Trần Tuấn Đạt, Phó Trưởng Công an phường Phan Đình Phùng, cho biết: Do trên địa bàn diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival, từ ngày 25-10, Công an phường đã huy động 100% lực lượng thường trực cùng các tổ ANTT cơ sở tham gia làm nhiệm vụ. Lực lượng được bố trí bảo vệ khu vực sân khấu, các gian hàng, đồng thời phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm ANTT tại các địa điểm tổ chức sự kiện.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, công tác bảo đảm ANTT còn được triển khai tại tất cả các địa điểm diễn ra sự kiện. Công an tỉnh thành lập các tổ công tác, mỗi tổ từ 3–5 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức tuần tra tại khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức.

Lực lượng Cảnh sát 113 được giao chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông vào các giờ cao điểm, giờ tan tầm và buổi tối, ban đêm trong ngày diễn ra chương trình khai mạc Festival, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài; kiểm tra việc khai báo tạm trú, tạm vắng, lưu trú, nhất là tại các khách sạn, nhà nghỉ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp lợi dụng địa bàn tỉnh, lợi dụng việc tổ chức Festival để tiến hành hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cũng được kiểm tra, quản lý; đồng thời phối hợp kiểm soát các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa những nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các lực lượng triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự chương trình khai mạc Festival Trà.

Lực lượng Công an cũng chú trọng điều tiết giao thông, bố trí các điểm đỗ xe hợp lý; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định tại nơi công cộng, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, phòng ngừa các hành vi trộm cắp, móc túi.

Với đặc thù các hoạt động diễn ra liên tục, có sự tập trung của đông đảo người dân, du khách, một trong những nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm là bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực tập trung đông người.

Đại úy Trương Phúc Huy, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, cho hay: Đơn vị tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại khu vực sân khấu chính ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp, địa điểm bắn pháo hoa tầm cao và các khu vực trông giữ phương tiện.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị được bố trí thường trực, sẵn sàng triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống phát sinh.

Bên cạnh bảo đảm ANTT trên thực địa, theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị cũng chú trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng. Lực lượng chức năng sẽ chủ động theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng sự kiện để phát tán thông tin sai lệch, thông tin xấu độc, kích động tập trung đông người, gây mất ANTT.

Việc chủ động triển khai lực lượng, kiểm soát địa bàn, kết hợp các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Thái Nguyên trong bảo đảm an ninh, an toàn cho chuỗi sự kiện. Qua đó không chỉ góp phần giữ gìn trật tự, an toàn tại các địa điểm tổ chức mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách yên tâm tham gia, trải nghiệm các hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.