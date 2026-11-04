Đảm bảo lễ xuất quân Tết Quân - Dân năm 2027 trang trọng, hiệu quả

Chiều 3/11, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau - Cơ quan Thường trực Ban tổ chức Tết Quân - Dân tỉnh Cà Mau năm 2027 do Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế và làm việc với cấp uỷ, chính quyền xã An Trạch nhằm rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho lễ xuất quân Tết Quân - Dân.

Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân - Dân tỉnh Cà Mau năm 2027 (thứ ba từ trái sang), khảo sát thực tế tại xã An Trạch - địa điểm diễn ra lễ xuất quân Tết Quân - Dân năm 2027.

Theo báo cáo của xã An Trạch, địa phương đã thành lập các tiểu ban phục vụ hoạt động Tết Quân - Dân; khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho lễ xuất quân; đồng thời phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khảo sát các công trình, phần việc và dự kiến nguồn kinh phí thực hiện.

Bên cạnh nguồn kinh phí được bố trí, địa phương đang đẩy mạnh xã hội hoá, kêu gọi sự đồng hành của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh.

Nguồn lực huy động sẽ triển khai xây dựng nhà ở, tặng quà cho các đối tượng; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.

Đối với các công trình, phần việc thuộc trách nhiệm địa phương, xã đã chủ động khảo sát, khái toán kinh phí, bố trí nguồn vốn được giao, sẵn sàng triển khai thi công.

Riêng các công trình, dự án do tỉnh hỗ trợ, địa phương đang chờ phân bổ nguồn lực để sớm triển khai, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đặng Minh Pháp, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Trạch, báo cáo việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lễ xuất quân.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tết Quân - Dân tỉnh Cà Mau năm 2027, ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền xã An Trạch trong việc phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị liên quan để rà soát, đề xuất những công trình, phần việc thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của Nhân dân địa phương.

Đồng chí Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu xã An Trạch và các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động Tết Quân - Dân, nhất là khẩn trương hoàn tất khâu chuẩn bị lễ xuất quân (dự kiến diễn ra vào ngày 26/11), đảm bảo tổ chức trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Đồng thời, chủ động kết nối với các đơn vị tài trợ, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, để Tết Quân - Dân năm 2027 diễn ra thành công tốt đẹp, mang không khí xuân vui tươi, ấm áp đến với Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh./.