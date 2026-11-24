Quá trình kiểm tra chốt trực tại khu vực Trường đua F1 đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã lưu ý các lực lượng làm nhiệm vụ chú trọng phân luồng, đảm bảo không để ùn tắc giao thông trong suốt thời gian tổ chức sự kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi với các đồng chí chỉ huy Tiểu khu 4 phương án bảo vệ chương trình Muôn sắc Việt Nam

Sau khi kiểm tra thực địa, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đã nghe báo cáo và trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tiểu khu bảo vệ sự kiện, hỏi thăm tình hình CBCS tham gia chốt trực, đặc biệt phải thiết lập các khu vực tạo thuận lợi tối đa cho người dân được thụ hưởng, trải nghiệm văn hóa trong chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Theo phương án bảo vệ của CATP Hà Nội, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh sự kiện nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam", các khu vực diễn ra sự kiện được chia thành các tiểu khu và được giao cho các đồng chí trong Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách.

Các lực lượng bảo vệ triển khai từ 15h ngày 24-11

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Trưởng tiểu khu số 4 cho biết, 15h ngày 24-11 lực lượng công an các phường Từ Liêm, Đại Mỗ, Xuân Phương, CSCĐ CATP Hà Nội và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã được bố trí triển khai, phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại từng điểm chốt.

Chỉ huy Tiểu khu số 4 cho biết đã tham mưu Ban quản lý Khu liên hiệp thể thao mở cửa khu vực Trường đua để làm nơi trông giữ ô tô cho nhân dân và du khách đến tham dự chương trình.

Các đơn vị CATP Hà Nội đã có nhiều kinh nghiệm trong bảo vệ các sự kiện lớn

Trao đổi với lãnh đạo Tiểu khu số 4, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu cần bố trí lực lượng đầy đủ tại các khu vực, vừa đảm bảo an toàn, vừa hướng dẫn nhân dân và du khách tuân thủ quy định về nơi trông giữ xe, đảm bảo khi kết thúc chương trình không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền lưu ý, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" là chương trình nghệ thuật đặc biệt, thu hút sự quan tâm của hàng vạn khán giả, nhân dân và du khách. Chương trình còn vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự. Vì vậy, mục tiêu tuyệt đối an ninh, an toàn phải đặt lên hàng đầu, các lực lượng cần tập trung khi thực hiện công tác bảo vệ, không được phép có sai sót.

Quét thẻ Căn cước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự sự kiện

Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, tại khu vực bên trong vòng soát vé, các tổ công tác của các lực lượng CATP đã tổ chức quét thẻ Căn cước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự sự kiện.

Với tinh thần nghiêm túc, các lực lượng của CATP Hà Nội đã quyết tâm thực hiện đúng theo phương án bảo vệ CATP, vì thành công của một chương trình ý nghĩa nhân dịp lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam.