Đảm bảo khí LNG cho sản xuất điện

Ông Đặng Huy Cường - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thành Trung/Bnews/Vnanet.vn

Tại buổi làm việc của đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) về đảm bảo nhiên liệu khí cho các nhà máy điện thuộc EVN/EVNGENCO3, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường huy động các nhà máy điện khí/LNG phía Nam trong giai đoạn cuối năm để giảm tải cho các nguồn thủy điện, giúp duy trì mực nước các hồ thủy điện tích nước chuẩn bị cho mùa khô.

Lãnh đạo EVN cũng phân tích những điểm khó khăn liên quan đến mặt cơ chế pháp lý, yêu cầu bảo lãnh tài chính và nhu cầu huy động nhiều biến động theo diễn biến thực tế dẫn đến việc khó có thể ký kết hợp đồng mua khí LNG dài hạn, khiến mức giá không được tối ưu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất điện, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Thành viên HĐTV EVN Đặng Huy Cường cho biết, những năm gần đây, cụm các nhà máy điện Phú Mỹ chỉ được huy động khoảng 1/3 công suất thiết kế. Cùng đó, giá nhập khẩu khí LNG trên thị trường quốc tế thường biến động mạnh nếu chỉ mua trong ngắn hạn, trường hợp không được cập nhật kịp thời sẽ dẫn đến rủi ro cho các nhà máy điện. Trong bối cảnh khó khăn liên quan đến nguồn khí nội địa, việc tháo gỡ khó khăn về nhập khẩu khí để tối đa hóa công suất cụm Phú Mỹ là hết sức quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo EVN kiến nghị Bộ Công Thương cần có cơ chế cho phép các đơn vị mua LNG theo hợp đồng trung và dài hạn (2–3 năm trở lên) thay vì chỉ giao sản lượng bao tiêu (Qc) ngắn hạn từng năm như hiện nay, cũng như tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và thương mại trong việc ký kết hợp đồng dài hạn.

Tại cuộc họp, đại diện EVNGENCO3 cho biết, việc tăng cường các nguồn cung cấp khí LNG cho các nhà máy điện EVNGENCO3 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục tăng; trong khi đó, nguồn khí nội địa khu vực Đông Nam Bộ (ĐNB) đang suy giảm ở mức khoảng 1 tỷ m³/năm. Khí LNG hiện đóng vai trò then chốt trong việc bù đắp sự suy giảm của nguồn khí nội địa, giúp giảm thiểu việc các nhà máy phải chuyển sang phát điện bằng dầu DO với chi phí rất đắt, đồng thời phục vụ phương thức huy động của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) để giữ ổn định hệ thống điện quốc gia.

Theo EVNGENCO3, 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng điện các nhà máy điện thuộc Tổng công ty đạt 22,105 tỷ kWh; ước thực hiện cả năm khoảng 29,171 tỷ kWh. Khả năng cấp khí nội địa toàn khu vực năm 2026 ước khoảng 3 tỷ m³.

Để bổ sung nguồn cung khí, trong 9 tháng năm 2026, các nhà máy điện EVN/EVNGENCO3 đã mua thêm 148,6 triệu m³ LNG từ nguồn LNG nhập khẩu được tái hóa tại Kho LNG Thị Vải. Riêng quý IV/2026, nhu cầu LNG dự kiến khoảng 78 triệu m³. Nhiên liệu khí cho các tháng còn lại của năm 2026 đợc bảo đảm theo phương thức vận hành của NSMO.

Theo kế hoạch, năm 2027, sản lượng điện của các nhà máy điện EVNGENCO3 phấn đấu đạt khoảng 32,648 tỷ kWh. Riêng cụm nhiệt điện Phú Mỹ do EVNGENCO3 quản lý đặt mục tiêu sản xuất 12,747 tỷ kWh, trong đó mùa khô dự kiến đạt 8,453 tỷ kWh. Trong khi đó, sản lượng dự kiến năm 2027 của khí nội địa cho các nhà máy điện Phú Mỹ của EVNGENCO3 vào khoảng 3,32 tỷ m³ so với tổng nhu cầu khí cho khu vực lên tới 6,3 – 7,5 tỷ m³/năm.

Để đảm bảo nguồn cung khí LNG cho sản xuất điện, EVNGENCO3 dự kiến tiếp tục ký hợp đồng khung với PVGAS cho năm 2027 và dự kiến mua bổ sung nguồn từ Kho LNG Cái Mép từ Công ty TNHH Hải Linh.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện EVNGENCO3 đề nghị NSMO sớm ban hành phương thức vận hành năm 2027 và các đối tác cung cấp khí LNG xác nhận thời gian hoàn thành đấu nối đường ống giữa kho LNG Cái Mép vào hệ thống hiện hữu của PVGAS cũng như phương án mua bán và vận hành thương mại sau đấu nối; đồng thời công bố lịch bảo dưỡng hệ thống cấp khí sát với thực tế để các nhà máy của Tổng Công ty chủ động kế hoạch nhiên liệu và sửa chữa.

Trong những tháng cuối năm 2026, nhiên liệu khí phục vụ sản xuất điện tại các nhà máy Phú Mỹ được bảo đảm theo phương thức vận hành của NSMO. Năm 2027, khi kế hoạch sản lượng điện theo kế hoạch tăng, EVNGENCO3 đã và đang khẩn trương tập trung các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung khí LNG phục vụ vận hành các tổ máy nhằm đáp ứng nhu cầu huy động của NSMO.

Được biết, các đối tác cung cấp nhiên liệu khí cho các nhà máy điện EVN/EVNGENCO3 có Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) và Công ty TNHH Hải Linh – đơn vị quản lý kho LNG Cái Mép.