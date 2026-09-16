Đảm bảo khách quan, công tâm trong chấm chọn tác phẩm dự thi mỹ thuật ứng dụng 2026

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay đã tiếp nhận 644 tác phẩm của các họa sĩ, nghệ nhân trên cả nước. Dự kiến, khoảng 200 tác phẩm sẽ được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm. Bộ VHTTDL đã có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất việc tiếp nhận tác phẩm, công tác chấm chọn dự kiến được triển khai trong tháng 10. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tại Bảo tàng Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh, thành viên Ban Chỉ đạo cho biết, Cục đã phối hợp với các đơn vị triển khai các nội dung theo kế hoạch, từ xây dựng thể lệ, phát động cuộc thi đến tiếp nhận tác phẩm. Trong thời gian tới, trọng tâm là tổ chức chấm chọn, trong đó chất lượng tác phẩm được xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Ông Mã Thế Anh cũng cho biết, số lượng tác phẩm dự thi khá lớn, cho thấy cuộc thi tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo họa sĩ, nghệ nhân, đặc biệt là các nghệ nhân đến từ những làng nghề.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức góp ý về kế hoạch, phân công nhiệm vụ, công bố thành viên các ban và phương án phối hợp giữa các đơn vị nhằm bảo đảm cuộc thi, triển lãm được tổ chức hiệu quả. Công tác tổ chức cũng được tính toán theo hướng tiết kiệm, trong đó tận dụng một số thiết bị, cơ sở vật chất đã sử dụng tại các sự kiện trước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Đặng Văn Biển khẳng định, Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng phối hợp để phục vụ công tác trưng bày. Theo ông, thời gian tới Bảo tàng Hà Nội dự kiến mở cửa về đêm, đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút công chúng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để kết hợp triển lãm mỹ thuật ứng dụng với các hoạt động dành cho khách tham quan.

Ông Đặng Văn Biển bày tỏ mong muốn, sau triển lãm, Bảo tàng Hà Nội có thể tiếp tục phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức thêm các hoạt động chuyên môn, qua đó làm phong phú đời sống mỹ thuật tại bảo tàng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị triển lãm. Các ý kiến tập trung vào việc rà soát tiến độ tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển tác phẩm; xây dựng phương án chấm chọn và trưng bày phù hợp với số lượng tác phẩm dự thi; đồng thời phân công cụ thể nhân lực cho từng khâu, bảo đảm các công việc được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh phát biểu tại cuộc họp

Một số thành viên Ban Tổ chức cho rằng, với số lượng 644 tác phẩm, việc tổ chức chấm chọn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về không gian, nhân lực và quy trình chuyên môn. Phương án trưng bày khoảng 200 tác phẩm cũng cần được tính toán để tạo sự hài hòa giữa các loại hình mỹ thuật ứng dụng, đồng thời làm nổi bật những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, tính sáng tạo và giá trị ứng dụng.

Các thành viên Ban Tổ chức cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm với Bảo tàng Hà Nội trong quá trình chuẩn bị không gian, thiết kế trưng bày và các hoạt động phục vụ công chúng. Việc tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị từ những chương trình, sự kiện đã tổ chức trước đó được cho là giải pháp phù hợp nhằm tiết kiệm kinh phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng triển lãm.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lưu ý cần quan tâm hơn đến việc giới thiệu, quảng bá các tác phẩm sau triển lãm, qua đó giúp công chúng tiếp cận rộng rãi hơn với mỹ thuật ứng dụng đương đại.

Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Đặng Văn Biển phát biểu tại cuộc họp

Việc nghiên cứu khả năng bổ sung các tác phẩm tiêu biểu vào bộ sưu tập của các bảo tàng cũng được đặt ra, nhằm tránh tình trạng nhiều tác phẩm có giá trị sau khi đoạt giải hoặc được trưng bày lại nhanh chóng thuộc về các bộ sưu tập tư nhân, trong khi các bảo tàng thiếu các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đương đại.

Các thành viên Ban Tổ chức thống nhất cho rằng, bên cạnh yêu cầu tổ chức đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả, chất lượng chuyên môn, tính khách quan trong chấm chọn và sức hấp dẫn của không gian triển lãm cần được đặt lên hàng đầu, qua đó góp phần khẳng định vị trí của mỹ thuật ứng dụng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật đương đại.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc là một trong những hoạt động trọng điểm của ngành mỹ thuật trong năm 2026. Việc có đông đảo họa sĩ, nghệ nhân tham gia là minh chứng cho sức hấp dẫn của cuộc thi, đồng thời cho thấy sự quan tâm của giới sáng tạo đối với lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

Toàn cảnh cuộc họp

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát số lượng tác phẩm dự thi, so sánh với các kỳ trước để đánh giá những điểm tăng, giảm và những vấn đề phát sinh; đồng thời chủ động tính toán, phân bổ nhân lực phục vụ sự kiện, nhất là trong tháng 11, thời điểm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa.

Đối với công tác chấm chọn, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quy trình chặt chẽ, khách quan, công tâm và trung thực. Việc vận chuyển tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm của các nghệ nhân có kích thước lớn, cũng cần được tổ chức an toàn, đúng quy trình.

“Công tác chấm, chọn tác phẩm trao giải và trưng bày phải bảo đảm tính công bằng, bởi mỗi giải thưởng không chỉ ghi nhận một tác phẩm mà còn có thể phản ánh một xu hướng sáng tạo trong mỹ thuật ứng dụng” - Thứ trưởng yêu cầu.