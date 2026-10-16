Đảm bảo hoạt động dạy và học sau sắp xếp ở Xuân Đài

Sau sắp xếp, Trường PTDTBT Tiểu học Xuân Đài duy trì nền nếp, đảm bảo hoạt động dạy

Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục công lập của xã gồm: Trường Mầm non Xuân Đài, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Xuân Đài và Trường PTDTBT THCS Xuân Đài. Ở bậc mầm non, 3 trường được sáp nhập thành Trường Mầm non Xuân Đài, có trụ sở chính tại thôn Dụ, 1 phân hiệu và 5 điểm trường. Nhà trường có 34 nhóm, lớp với 697 trẻ. Việc duy trì các điểm trường tại Xuân Sơn, Thang, Hạ Bằng và Tân Lập nhằm bảo đảm việc học tập, chăm sóc trẻ tại các khu dân cư phân tán.

Cấp tiểu học được tổ chức lại thành Trường PTDTBT Tiểu học Xuân Đài với 40 lớp, 1.169 học sinh; trong đó phân hiệu có 17 lớp, 515 học sinh. Cấp THCS hình thành Trường PTDTBT THCS Xuân Đài với 25 lớp, 1.010 học sinh; phân hiệu có 12 lớp, 467 học sinh.

Điểm đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, việc bố trí lại đội ngũ được thực hiện đồng bộ, không có tình trạng cán bộ, nhân viên phải nghỉ công tác. Trong 8 hiệu trưởng trước sắp xếp, có 3 cán bộ quản lý tiếp tục làm hiệu trưởng, 4 cán bộ quản lý bố trí làm phó hiệu trưởng, 1 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên. Trong 15 phó hiệu trưởng, 2 cán bộ quản lý tiếp tục giữ chức vụ, 13 cán bộ quản lý bố trí làm giáo viên. Toàn bộ 8 nhân viên tiếp tục được bố trí công việc phù hợp.

Xuân Đài là xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện giao thông tại một số khu vực còn khó khăn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra sau sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, bảo đảm học sinh được học tập thuận lợi và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Bá Lượng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Ngay sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, các trường chủ động phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, giáo viên phù hợp; ổn định nền nếp dạy và học ngay từ đầu năm học, đảm bảo giữ vững chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở địa bàn vùng khó.