Đảm bảo hoàn thành việc cấp đổi đất cho 6 hộ dân thôn Cầu Xi trong năm 2026

Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến xã Sơn Thủy.

Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì tiếp công dân.

Theo nội dung đơn của 6 hộ dân thôn Cầu Xi, cuối năm 2019, đầu năm 2020 xã Thiện Kế (cũ) có chủ trương đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã. Do Trạm Y tế cũ diện tích hẹp, không đảm bảo, UBND xã vận động 6 hộ dân đổi đất nông nghiệp của các gia đình cho xã xây dựng Trạm Y tế lấy đất công ích 5% do xã quản lý. UBND xã đã xây dựng phương án và trình UBND huyện Sơn Dương (cũ) và được chấp thuận chủ trương cấp đổi đất. Các hộ dân cũng đồng thuận nhường đất cho UBND xã xây dựng Trạm Y tế. Trạm cũng đã xây dựng xong từ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa được giải quyết dù đã kiến nghị nhiều lần tới xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương cũ và xã Sơn Thủy hiện nay.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Sơn Thủy báo cáo quá trình tiếp nhận, xây dựng phương án giải quyết kiến nghị của các hộ dân; Thanh tra tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định chủ trương đổi đất của các hộ dân với đất công ích của xã là đúng quy định của pháp luật; kiến nghị của các hộ dân là chính đáng. Tuy nhiên, Phương án đổi đất của xã Thiện Kế cũ là chưa đảm bảo các điều kiện, quy định của pháp luật. Ngành chức năng nêu phương án giải quyết kiến nghị các hộ dân và thủ tục các bước thực hiện giải quyết cấp, đổi lại đất cho các hộ gia đình theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Các hộ dân thôn Cầu Xi mong muốn Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo các ngành và xã Sơn Thủy sớm hoàn thành các thủ tục thực hiện việc đổi đất cho các hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi tiếp công dân.

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp cho quê hương của các hộ dân thôn Cầu Xi đã nhường đất phục vụ xây dựng các thiết chế y tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời phê bình lãnh đạo xã Thiện Kế và huyện Sơn Dương (cũ) đã không giải quyết kịp thời phương án cấp, đổi đất cho các hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhất trí với ý kiến đề xuất của Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường về trình tự, quy định các bước giải quyết kiến nghị của người dân và cam kết của UBND xã Sơn Thủy.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu các bước cấp đổi đất cho các hộ.

Đồng chí Phan Huy Ngọc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn cụ thể cho xã Sơn Thủy các thủ tục từng bước giải quyết, những căn cứ pháp lý, trình tự, thẩm quyền tổ chức thực hiện. Trong quá trình giải quyết, khi gặp vướng mắc, UBND xã Sơn Thủy cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hỗ trợ giải quyết, đảm bảo hoàn thành việc cấp đổi đất cho các hộ ngay trong năm 2026.

Đồng chí Phan Huy Ngọc mong muốn các hộ dân ủng hộ, đồng thuận cao trong thực hiện các bước, thủ tục hồ sơ giải quyết việc cấp đổi lại đất.