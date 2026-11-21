Thứ Bảy, ngày 21/11, ngày làm việc thứ hai mươi bảy, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.