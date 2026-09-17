Đảm bảo giao thông, kéo giảm ùn tắc giờ cao điểm
Ngã tư Phạm Hùng-Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng là vị trí nút giao có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Những ngày gần đây, khung giờ tan tầm thường xuất hiện mưa khiến mật độ người và phương tiện càng gia tăng, dẫn tới nguy cơ gây ùn tắc giao thông. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khi công tác ứng trực, phân luồng, hỗ trợ người dân đi lại dễ dàng hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dam-bao-giao-thong-keo-giam-un-tac-gio-cao-diem-418106.htm