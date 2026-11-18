Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18/11. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 18/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Làm rõ nguyên tắc định danh xác thực điện tử

Trong chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc rà soát đảm bảo đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước.

Dự thảo luật đã làm rõ nguyên tắc định danh xác thực điện tử bắt buộc, tự nguyện, thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử, khuyến khích huy động nguồn lực ngoài nhà nước trong xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh và xác thực điện tử.

Phân định đối tượng do cơ quan nhà nước định danh theo yêu cầu quản lý, mức độ rủi ro với đối tượng do tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện theo nhu cầu. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu do Chính phủ quy định riêng.

Luật quy định danh tính điện tử phải được lưu trữ tại Việt Nam, việc định danh không làm hạn chế thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh, khai thác thông tin dữ liệu cá nhân phải được chủ thể đồng ý. Đồng thời, dự thảo luật quy định quản lý dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo điều kiện và hậu kiểm...

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày ý kiến đối với nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự thảo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật với 7 chương, 45 điều. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về xác thực tài khoản và liên kết tài khoản giao dịch điện tử và truy vấn danh tính, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đánh giá cao Chính phủ tiếp thu theo hướng lược bỏ các lĩnh vực chưa cần thiết thực hiện xác thực liên kết ngay, đồng thời bổ sung một số lĩnh vực có rủi ro cao hoặc phát sinh nhiệm vụ pháp lý quan trọng.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định trong dự thảo luật các trường hợp cụ thể và chủ thể được phép tiến hành truy vấn nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân.

Về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền, Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân, cụ thể các nội dung đảm bảo thông tin cá nhân và quyền bí mật đời tư đã được thể hiện đồng bộ tại nhiều điều khoản quan trọng của dự thảo luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban đề nghị tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần quy định rõ ràng cụ thể các trường hợp ngoại lệ về xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý của chủ thể.

Phân loại bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro

Trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết về tính thống nhất của pháp luật, dự thảo Luật được chỉnh lý để làm rõ nguyên tắc thứ tự áp dụng đối với nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu; đồng thời hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện.

Đối với quy định về giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, dự thảo luật đã bổ sung cơ chế công nhận, sử dụng chung kết quả đánh giá kiểm toán, chứng nhận an ninh dữ liệu theo nguyên tắc một hồ sơ, một đầu mối. Chủ quản dữ liệu được nộp một bộ hồ sơ tích hợp các nội dung đánh giá, thẩm định theo pháp luật về dữ liệu, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân qua một đầu mối tiếp nhận.

Về phân loại dữ liệu, phân loại bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro, dự thảo Luật đã xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu. Hệ thống thông tin xử lý đồng thời dữ liệu thuộc nhiều cấp độ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo cấp độ cao nhất phát sinh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự thảo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về phân định thẩm quyền, dự thảo Luật đã xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định kiểm tra lại cùng một nội dung đối với thẩm định an ninh dữ liệu. Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin dự trữ lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng. Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu cũng quy định mật mã an ninh dữ liệu là lớp bảo vệ kỹ thuật bổ sung độc lập, không thay thế mã cơ yếu, không làm thay đổi vai trò, chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ và trước mắt chỉ sử dụng trong phạm vi ngành Công an. Đối với dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước, việc sử dụng mật mã an ninh hoàn toàn tự nguyện.

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật với 6 chương, 28 điều. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)./.