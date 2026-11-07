Theo kịch bản điều hành hệ thống điện quốc gia thì trước tác động của El Nino và nguy cơ khô hạn năm 2027, sản lượng thủy điện có thể giảm từ 6 đến 10 tỷ Kwh, vì vậy cần một giải pháp tổng thể để đảm bảo nguồn cung cho năm tới. Đây là những nội dung được đưa ra tại cuộc họp về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2027 - 2028 do Bộ Công Thương tổ chức vào sáng ngày hôm nay 7/11.

Nguồn: VTV