Đảm bảo công tác cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin

Buổi làm việc nhằm kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác bảo đảm bảo mật, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên BCH Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Thành ủy Cần Thơ luôn chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác cơ yếu, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ xác định, được đoàn công tác đến làm việc là cơ hội để thành phố nhìn nhận, đánh giá lại toàn diện những nhiệm vụ đã làm được; đồng thời, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để có giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm bảo mật, quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng trong thời gian tới.

Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Văn phòng Thành ủy tham mưu chuẩn bị, báo cáo hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời, phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn thực hiện nhiệm vụ. Thành ủy Cần Thơ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm bảo mật, quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ, Thiếu tướng Hồ Văn Hương cùng với các thành viên trong đoàn đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị thực hiện công tác cơ yếu, bảo mật thông tin tại các cơ quan đảng của thành phố Cần Thơ; đồng thời giải đáp, hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo mật, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, phát biểu.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn Công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát và làm việc thực tế tại Đảng ủy phường Đại Thành và Đảng ủy phường Tân An, thành phố Cần Thơ.