Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa khô

Với đặc thù địa hình miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều tuyến đường dây đi qua khu vực đồi núi, địa hình chia cắt, công tác quản lý, vận hành hệ thống điện tại Cao Bằng luôn đặt ra những yêu cầu riêng. Vào mùa khô, thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy rừng, cháy thực bì có thể ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các thiết bị sưởi ấm trong những tháng mùa đông đòi hỏi ngành điện phải chủ động phương án vận hành, bảo đảm khả năng cung ứng điện an toàn, liên tục.

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Cao Bằng tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện hệ thống đường dây, trạm biến áp và các thiết bị điện; chú trọng những vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, các tuyến đường dây đi qua địa bàn có nguy cơ cháy rừng, cháy thực bì. Công tác phát quang hành lang tuyến, kiểm tra thiết bị, phát hiện và xử lý khiếm khuyết được duy trì thường xuyên nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ sự cố, bảo đảm an toàn cho công trình điện.

Công ty Điện lực Cao Bằng tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Trong công tác quản lý kỹ thuật, Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị chuyên dụng như camera nhiệt, thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD), flycam để kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của đường dây, trạm biến áp. Qua đó, kịp thời phát hiện các điểm phát nhiệt bất thường, nguy cơ phóng điện, hư hỏng thiết bị hoặc những vị trí có dấu hiệu mất an toàn để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Cùng với kiểm tra, giám sát, các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện cân đảo pha, san tải, luân chuyển máy biến áp, nâng cấp thiết bị đóng cắt, tăng tiết diện dây dẫn tại những vị trí cần thiết. Việc xây dựng phương thức vận hành hợp lý, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và nhân lực dự phòng được chú trọng, bảo đảm sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống sự cố, hạn chế thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Những nỗ lực trong công tác quản lý, vận hành và củng cố lưới điện góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Từ đầu năm đến nay, số lần mất điện thoáng qua bình quân của khách hàng (MAIFI) 0,508 lần, giảm 71,2% so với cùng kỳ năm 2025; thời gian mất điện bình quân của khách hàng (SAIDI) 77,873 phút, giảm 34,2%; số lần mất điện kéo dài bình quân của khách hàng (SAIFI) 0,748 lần, giảm 28%. Các chỉ số đều giảm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, góp phần hạn chế số lần và thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Cao Bằng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhất là trong thời điểm thời tiết chuyển lạnh, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện phục vụ sinh hoạt tăng. Người dân được khuyến cáo không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn trên cùng một đường dây, không cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ điện; thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị sưởi ấm. Khi ra khỏi nhà hoặc không sử dụng thiết bị, cần ngắt nguồn điện phù hợp để phòng ngừa nguy cơ chập cháy.

Đối với khu vực gần hành lang lưới điện và những địa bàn có nguy cơ cháy rừng, người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, không đốt nương, đốt thực bì hoặc sử dụng lửa gần đường dây điện khi chưa có biện pháp bảo đảm an toàn. Khi phát hiện cây đổ, dây điện đứt, cột điện nghiêng hoặc thiết bị điện có dấu hiệu bất thường, cần giữ khoảng cách an toàn và thông báo ngay cho đơn vị điện lực để xử lý.

Chủ động kiểm tra, củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng quản lý vận hành và tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn là những giải pháp quan trọng được Công ty Điện lực Cao Bằng triển khai nhằm bảo đảm cung cấp điện trong mùa khô. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân, giữ vững an toàn hệ thống điện, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.