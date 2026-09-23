Đảm bảo các điều kiện tổ chức Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 10 tại Quảng trường Tây Bắc. Đến nay, công tác chuẩn bị Lễ hội đang tập trung cao điểm trong việc hoàn thiện chương trình, hạ tầng, kinh phí, khách mời, hội chợ, hội thảo, giao thương và truyền thông. Dự kiến tổ chức 13 chuỗi hoạt động, gồm: Hội chợ triển lãm hàng hoá; Hội thảo quốc tế “Phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái”; kết nối giao thương sản phẩm cà phê; Giải Marathon “Arabica Sơn La”; Cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”; Trưng bày ảnh đẹp “Cà phê Sơn La - Hành trình vươn xa”; Concert “Giai điệu Arabica Sơn La”; trải nghiệm “Coffee Farm Experience - Hành trình từ nông trại đến tách cà phê”; Hội thi Nhà nông đua tài và vinh danh hộ nông dân trồng cà phê giỏi… Công tác lễ tân, đối ngoại, an ninh, y tế, giao thông và các điều kiện kỹ thuật được các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng phương án, kịch bản trước, trong và sau lễ hội.

Lãnh đạoTrung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu ý kiến.

Các đại biểu tập trung thảo luận về kinh phí, nhân lực; việc khởi công, khánh thành dự án chế biến cà phê trọng điểm; công tác phối hợp trong tổ chức các chuỗi hoạt động; tuyên truyền, lễ tân, bảo đảm môi trường, an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ hội...

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Báo và PTTH Sơn La phát biểu ý kiến.

Công tác tuyên truyền Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 được đẩy mạnh trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Từ ngày 16/6 đến nay, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đã đăng tải hơn 550 lượt tin, bài, ảnh, phóng sự, video clip; đang đẩy nhanh tiến độ ghi hình sản xuất phim tài liệu, phóng sự và chuẩn bị các điều kiện truyền hình trực tiếp, livestream Lễ khai mạc, bế mạc và concert.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận sự chủ động, cố gắng của các sở, ban, ngành, đơn vị trong triển khai các phần việc phục vụ Lễ hội. Đồng chí đề nghị, các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch, đẩy nhanh các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Trọng tâm là xây dựng chi tiết kịch bản tổng thể, thiết kế sân khấu, chương trình và các hoạt động của Lễ hội; tăng cường thông tin, tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cà phê Sơn La đến người dân, du khách và các đối tác. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các địa điểm diễn ra hoạt động; phối hợp phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết. Các xã, phường liên quan tập trung thực hiện những phần việc được giao, nhất là đẩy nhanh tiến độ tuyến giao thông số 1A và vườn hoa Quảng trường Tây Bắc, bảo đảm cảnh quan, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Lễ hội.