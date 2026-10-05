Đảm bảo các điều kiện tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia tại Thanh Hóa

Quang cảnh cuộc họp.

Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank năm 2026/2027 khởi tranh từ ngày 4/9/2026 và kéo dài đến ngày 22/5/2027 với 14 đội bóng tham gia.

Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách với tổng cộng 26 vòng đấu và 182 trận đấu.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa Lê Xuân Tưởng phát biểu ý kiến.

Để chuẩn bị cho các trận đấu của giải trên sân nhà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh rà soát toàn bộ cơ sở vật chất tại sân vận động tỉnh.

Đến thời điểm này, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ chuyên môn của sân cơ bản đáp ứng tốt các nhiệm vụ tổ chức giải. Dự kiến trung bình 1 trận đấu sẽ có khoảng 8.000 - 10.000 người tham dự gồm thành viên 2 đội bóng, khán giả và các lực lượng liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức địa phương Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank năm 2026/2027 tại Thanh Hóa thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức giải.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long đề nghị Ban Tổ chức địa phương phối hợp với Ban Tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V.League) 2026-2027 và FPT Play tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên cơ quan báo chí địa phương trong tác nghiệp.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất xây dựng kế hoạch, phương án tuyên truyền, bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực, tuyên truyền, tình nguyện viên... phục vụ tốt nhất cho các trận đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Tổ chức thống nhất việc Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa chủ động nghiên cứu xây dựng phương án bán vé, mức giá vé đối với các trận đấu trên sân vận động tỉnh; nghiên cứu xây dựng nguồn thu từ bán vé, thực hiện các nghĩa vụ khác đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đồng thời, công ty xây dựng phương án đặt hàng tuyên truyền để lan toả rộng rãi hình ảnh đội bóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan tại sân vận động khi giải diễn ra.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tiếp tục hoàn thành các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức giải; xây dựng phương án tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực quan tại sân vận động diễn ra giải; rà soát, bổ sung các phương án triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế, giao thông, vệ sinh môi trường... Mục tiêu cao nhất là đồng hành, hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa bảo đảm giải đấu diễn ra thành công.