Đảm bảo các điều kiện cho Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên

Chương trình làm việc triển khai kế hoạch khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Các đại biểu dự chương trình làm việc.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến xã Mường Bang và Mường Cơi và Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên dự kiến tổ chức ngày 14/11/2026 tại khu dự án thuộc xã Mường Bang. Dự án do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, công suất thiết kế 1.200 MW, tổng vốn đầu tư trên 27.870 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn các xã Mường Bang, Mường Cơi. Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại chương trình làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình làm việc.

Công tác chuẩn bị khởi công được các sở, ngành, đơn vị triển khai, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về địa điểm, mặt bằng, sơ đồ và hạ tầng tổ chức; chương trình, kịch bản, nội dung nghệ thuật, nghi thức; đại biểu, lễ tân, hậu cần; điện, nước, viễn thông, vệ sinh môi trường; an ninh, an toàn, y tế và công tác đối ngoại.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ khởi công; phương án đón tiếp đại biểu, bố trí sơ đồ chỗ ngồi, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và không gian tổ chức, nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, huy động nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung cao độ, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị kỹ lưỡng từng phần việc; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý trước khi khởi công. Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; tổ chức tốt công tác lễ tân, hậu cần, huy động lực lượng tại khu vực Phù Yên tham gia phục vụ. Riêng xã Mường Bang và xã Mường Cơi cần phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai trước ngày 10/11.

Chương trình làm việc triển khai kế hoạch khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.