Đảm bảo các công trình thủy lợi trọng điểm trong mùa mưa lũ

Sông Trường, đoạn qua xã Trà My nước chảy xiết, đục ngầu. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Các đơn vị thi công các công trình thủy lợi trọng điểm ở khu vực phía Nam thành phố đang triển khai các phương án ứng phó, vừa bảo đảm an toàn hạng mục, an toàn trong thi công, vừa bám sát tiến độ được giao.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực bờ kênh N6 Bắc Phú Ninh đoạn qua thôn Khánh Thọ, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng, tình trạng sạt lở, hư hỏng đang được các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục nhằm bảo đảm an toàn công trình và người dân.

Ông Nguyễn Đình Kiên - Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh cho biết, ngày 24/9, sau khi phát hiện sự cố hư hỏng tại lũ tràn cống tiêu ở vị trí k2+883 trên kênh N6 Bắc Phú Ninh, có nguy cơ sạt sâu xuống tuyến đường bê tông ven kênh, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại. Do đó, đơn vị tiếp tục kiểm tra hiện trạng, giám sát chặt chẽ, đồng thời gia cố hàng rào, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và bảng chỉ dẫn hướng đi thay thế nhằm hạn chế người dân tiếp cận khu vực mất an toàn.

Dự án Kè chống sạt lở kết hợp cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư nhằm xây dựng mới tuyến kè bờ bắc sông Tam Kỳ dài 971 mét, đoạn từ cầu Tam Kỳ mới đến cầu Tam Kỳ cũ, đồng thời hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan ven sông phía sau kè. Không chỉ có ý nghĩa chống sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông trước diễn biến ngày càng phức tạp của mưa lũ, dự án còn góp phần sắp xếp lại dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí của nhân dân khu vực

Đối với công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An (qua địa bàn phường Hội An Đông và phường Hội An Tây) có tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng. Tuyến kè được đầu tư xây dựng bám theo tuyến bờ biển hiện hữu, được phân thành 3 khu vực với tổng chiều dài dự kiến khoảng 1.950m; trong đó, khu vực 1 và 2 đã hoàn thành hạng mục mái kè, đang thi công đỉnh kè; khu vực 3 dài 706m đã đạt 75% khối lượng.

Ông Đinh Văn Trí, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tiến cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã thi công mái kè, bảo đảm cao trình 2,5m, vượt qua cao trình mực nước biển, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão. Tại hiện trường, chúng tôi huy động 14 thiết bị cơ giới và 40 nhân công, túc trực thi công ngày đêm, bảo đảm tiến độ đặt ra. Dự kiến khu vực 3 hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2026, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện nay các công trình ứng phó thiên tai ở khu vực phía Nam thành phố cơ bản bảo đảm phương án phòng, chống thiên tai. Trong đó, các hồ chứa đã thi công vượt lũ; công trình Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương đã cơ bản hoàn thành phần kè, đang thực hiện bê tông giằng đỉnh và mặt đường. Bước vào mùa mưa bão, khi có lũ lớn hoặc sóng biển dâng cao, các công trình sẽ không bị ảnh hưởng; đồng thời phát huy công năng trong việc giảm thiểu thiệt hại gây ra.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết, đơn vị đang triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đê điều, thủy lợi năm 2026, chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đơn vị quản lý phải rà soát phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực để kịp thời xử lý sự cố.