Đảm bảo các công trình đáp ứng thực chất nhu cầu học tập của học sinh vùng biên

Chiều 8/6/2026, tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức Lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Ảnh tư liệu: Hồng Điệp/TTXVN

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong điều kiện các trường vừa tổ chức dạy học, ăn, ở cho học sinh, vừa tiếp tục hoàn thiện công trình, yêu cầu quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Khu vực thi công phải được kiểm soát chặt chẽ. Người và phương tiện vận chuyển vật liệu phải có lối đi riêng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. Nước sinh hoạt là một trong những vấn đề được yêu cầu xử lý ngay. Chủ đầu tư, nhà thầu phải kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp nước, kiểm định chất lượng nguồn nước trước khi sử dụng; đồng thời bảo đảm đủ lưu lượng và áp lực tại khu vệ sinh, nhà ăn, ký túc xá.

“Qua kiểm tra, một số dãy nhà học 3 tầng mới bố trí khu vệ sinh tại tầng 1. Tỉnh yêu cầu rà soát nhu cầu sử dụng để có phương án bổ sung khu vệ sinh tại tầng 2, bố trí thêm vòi rửa tay tại đầu các dãy nhà học. Hệ thống điện, internet, phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước tại nhà hiệu bộ, nhà ăn, ký túc xá và các công trình phụ trợ cũng phải được hoàn thiện đồng bộ”, ông Lâm Hải Giang yêu cầu.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị quan tâm đến một số nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường phải được xử lý; trong đó có các vị trí taluy có khả năng sạt lở, vật liệu xây dựng còn tập kết trong khu vực trường và tình trạng thi công chưa bảo đảm vệ sinh. Hệ thống camera an ninh cũng được yêu cầu nghiên cứu bổ sung, ưu tiên cổng trường, khu nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt chung và những vị trí khó kiểm soát.

Đối với các trường tại Ia Dom, Ia Nan, Ia Chia và Ia O, các nhà thầu phải tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, thu dọn vật liệu, tổng vệ sinh, khắc phục toàn bộ tồn tại và hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại. Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Dom, phương tiện vận chuyển vật liệu phải được bố trí lối đi riêng; khu vực thi công được chấn chỉnh, vệ sinh; đồng thời đẩy việc nhanh hoàn thiện nhà học, nhà ăn, sân, đường, điện, nước để đáp ứng điều kiện học tập cho các khối lớp còn lại. Tại trường ở Ia Nan, những hạng mục chưa đạt chất lượng phải sửa chữa trước khi nghiệm thu, cùng với hoàn thiện đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Các trường tại Ia Chia và Ia O phải thu dọn vật liệu xây dựng, tổng vệ sinh khu vực nhà học, nhà hành chính và hoàn thiện sân, đường, điện, nước trước khi đưa các hạng mục vào sử dụng.

Thực hiện yêu cầu trên, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát bám sát hiện trường, thường xuyên kiểm tra chất lượng, khối lượng, an toàn và tiến độ; không xác nhận nghiệm thu đối với khối lượng chưa bảo đảm chất lượng, công năng hoặc điều kiện sử dụng. Tiến độ phải được kiểm soát chi tiết đến từng hạng mục, từng nhà thầu, xác định rõ thời gian hoàn thành. “Ban Quản lý dự án đã yêu cầu khẩn trương khắc phục dứt điểm các tồn tại về chất lượng, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và những nội dung đã được kiểm tra, chỉ ra. Các đơn vị phải rà soát công năng, thiết bị, nhất là những hạng mục phục vụ học sinh tiểu học, kịp thời xử lý những nội dung chưa phù hợp trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng”, ông Đỗ Minh Thành, Trưởng phòng Quản lý dự án 3, Ban Quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.

Giám đốc các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát cần báo cáo hằng ngày về Ban Quản lý tình hình thực hiện, khối lượng hoàn thành, công việc còn lại và những khó khăn, vướng mắc. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn và phần việc được giao sẽ bị xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, ngành Giáo dục, chính quyền 7 xã biên giới và các trường tiếp tục rà soát điều kiện vận hành thực tế, tập trung vào nước sạch, ăn ở, sinh hoạt, an ninh, an toàn và thiết bị dạy học, nhằm bảo đảm các công trình sau đầu tư đáp ứng thực chất nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.