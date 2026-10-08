Đảm bảo an toàn sản xuất, đời sống người dân cồn Cái Gà

Kiểm tra khu vực đê bao cồn Cái Gà, xã Chợ Lách.

Tại chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu UBND xã Chợ Lách khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gia cố, bảo đảm an toàn cho cồn Cái Gà trong kỳ nước triều dâng cao 30 âm lịch sắp tới. Trong đó, địa phương phải hoàn thành gia cố chắc chắn tuyến đê dự phòng số 1, bảo vệ khu vực phía trong ngay cả khi tuyến đê ngoài xảy ra sự cố. Địa phương không được chủ quan, đồng thời rà soát các tuyến đê còn lại, chủ động sử dụng kinh phí của xã và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để bảo đảm an toàn.

Phó Chủ tịch Châu Văn Hòa yêu cầu địa phương sớm thống kê đầy đủ thiệt hại, xác định diện tích, chủng loại, số lượng cây trồng bị ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ địa phương, hướng dẫn người dân xử lý kỹ thuật, khôi phục vườn cây, ổn định sản xuất, chuẩn bị vụ Tết. Ban Quản lý dự án nông nghiệp phối hợp với xã khảo sát toàn tuyến quanh cồn, đánh giá dòng chảy, địa chất để đề xuất giải pháp bảo vệ bờ, chỉnh trị dòng chảy phù hợp.

Kiểm tra khu vực đê bao cồn Cái Gà, xã Chợ Lách.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Răng, ngay sau sự cố sạt lở xảy ra, ngành chức năng phối hợp UBND xã Chợ Lách khẩn trương thi công, hoàn thiện tuyến bờ bao chính (song song với đoạn sạt lở, chiều dài khoảng 330m); gia cố nâng cấp xong 2 tuyến bờ bao dự phòng (bờ bao số 1 và bờ bao số 2 với chiều dài khoảng 590m), nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Ngành cũng đã thực hiện đánh giá mức độ an toàn của công trình để thực hiện gia cố nhằm ngăn chặn, hạn chế sạt lở tiếp tục mở rộng, không để phát sinh thiệt hại lớn hơn.

Cùng với đó, địa phương và ngành chức năng đã tiến hành rà soát toàn bộ khu vực sạt lở và vùng lân cận, khoanh vùng các vị trí đang tiếp tục diễn biến hoặc có nguy cơ sạt lở cao; tổ chức theo dõi thường xuyên, nhất là trong thời gian triều cường, mưa lớn. Đối với các điểm có nguy cơ cao, các đơn vị sẽ gia cố ngay bằng các giải pháp phù hợp, không chờ đến khi xảy ra sạt lở mới xử lý, nhằm ngăn chặn sạt lở lan rộng, hạn chế thiệt hại.

Ngoài ra, UBND xã tổ chức lực lượng kiểm tra, khoanh vùng, lắp đặt thông tin cảnh báo (biển cảnh báo, dây phản quang....) tại các khu vực đã và đang có nguy cơ xảy ra sạt lở, chủ động di dời các hộ dân tại vị trí có nguy cơ cao đến nơi an toàn khi cần thiết để chủ động phòng tránh.

Hoàn thành gia cố tuyến đê bao dự phòng 1 tại cồn Cái Gà, xã Chợ Lách.

Về lâu dài, Phó Giám đốc Lê Quang Răng cho rằng, cần chuyển từ xử lý sạt lở mang tính tình thế sang xử lý căn cơ trên cơ sở đánh giá tổng thể diễn biến dòng chảy, địa hình đáy sông, địa chất bờ sông và tác động của hoạt động khai thác cát, làm cơ sở lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ bền vững.

Bên cạnh đó, UBND xã tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, kiểm tra việc khai thác đúng vị trí, đúng độ sâu, công suất và phạm vi được phép; kiên quyết ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép, khai thác sai quy định, nhất là tại những vị trí có khả năng làm thay đổi dòng chảy, gây xói sâu đáy sông và làm mất ổn định chân bờ. Đối với các vị trí có nguy cơ cao, ngành chức năng sẽ nghiên cứu đầu tư công trình bảo vệ bờ kiên cố, bền vững phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy lực và diễn biến lòng sông.

Trước đó, vào ngày 27/9, sạt lở đê bao cồn Cái Gà 70m bờ bao chính và kẻ rọ đá, sạt lở tràn nước 2 đoạn bờ bao dự phòng với tổng chiều dài khoảng 590m, gây thiệt hại hơn 23 ha hoa màu cây ăn quả và 30 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.