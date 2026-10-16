Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh

Các đại biểu ấn nút Phát động Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026. Ảnh: PV

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 5.300 doanh nghiệp với khoảng hơn 60.000 lao động. Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh tổ chức 220 cuộc tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thu hút 15.450 lượt người tham gia; đăng tải 379 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện truyền thông. Cùng với đó, tổ chức 83 cuộc kiểm tra tại 309 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, tập trung vào vào các lĩnh vực có nguy cơ cao, như: Khai thác khoáng sản, xây dựng, sản xuất công nghiệp và các ngành nghề có yếu tố nguy hiểm, độc hại; 60 cuộc quan trắc môi trường lao động với 5.186 mẫu đo và 150 cuộc khám sức khỏe cho 9.640 lao động.

Ông Phạm Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là những đơn vị, lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Chú trọng huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc và quyền lợi của người lao động.

Công ty cổ phần Cao su Sơn La trao quà cho lao động thuộc Đội Cao su Mường La, xã Mường Bú.

Công ty cổ phần Phân bón Sông Lam Tây Bắc tại xã Chiềng Mung, chuyên sản xuất các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, với công suất nhà máy 90.000 tấn/năm. Hiện nay, Công ty có 53 người lao động. Ông Dương Hồng Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty, thông tin: Hằng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; trang bị thiết bị bảo hộ đầy đủ cho người lao động. Tổ chức quan trắc các yếu tố bụi, tiếng ồn trong môi trường làm việc nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn, đề xuất biện pháp kiểm soát, cải thiện điều kiện lao động và phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.

Trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, người lao động thường xuyên phải làm việc trong môi trường có tiếng ồn lớn, nhiều bụi đá và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, việc trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, kiểm tra máy móc, thiết bị và giám sát chặt chẽ quy trình làm việc là yêu cầu quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Ca sản xuất của công nhân Công ty cổ phần Phân bón Sông Lam Tây Bắc

Tại khu vực khai thác đá của Công ty cổ phần Xây dựng Trường Giang, phường Tô Hiệu, hiện có 10 lao động đang làm việc. Công ty thực hiện cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động định kỳ hằng quý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Ông Lò Văn Chá, công nhân đã có 7 năm làm việc tại Công ty, chia sẻ: Công việc khai thác đá tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, vì vậy tôi luôn chấp hành quy trình làm việc, sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ và chú ý quan sát trong quá trình lao động. Đây là cách để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và đồng nghiệp, hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Cùng với tuyên truyền, kiểm tra, từ năm 2024 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể; thành lập các đoàn tư vấn, hỗ trợ ký kết và đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể cho 28 doanh nghiệp. Hằng năm, 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ. Qua đối thoại, những kiến nghị liên quan đến điều kiện làm việc, chế độ, chính sách và an toàn vệ sinh lao động được trao đổi, giải quyết kịp thời.

Công ty cổ phần xây dựng Trường Giang đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn lao động.

Những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh bước vào giai đoạn cao điểm, việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động càng cần được chú trọng hơn. Các cấp, ngành và doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, rà soát, kiểm định và bảo dưỡng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; chủ động nhận diện, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Cùng với trách nhiệm của người sử dụng lao động, mỗi công nhân cần nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành quy trình làm việc, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ. Qua đó, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả.